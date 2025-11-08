Депутат ГД Ламейкин объяснил, почему на Кубани нет интернета с 20:00 до утра

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин объяснил регулярные ограничения интернета в Краснодарском крае необходимостью защиты стратегических объектов от атак беспилотников и надводных аппаратов. Об этом парламентарий сообщил в программе «Будем говорить» медиахолдинга «Краснодар».

По словам депутата, меры носят вынужденный характер и направлены на защиту критически важной инфраструктуры региона, расположенного близко к зоне специальной военной операции. Интернет не отключается полностью, а ограничивается в ночные часы — с 20:00 до утра.

«Мы с вами находимся в непосредственной близости к линии специальной военной операции. У нас на территории Краснодарского края большое количество объектов, которые необходимо защищать, — это критически важная инфраструктура, носящая стратегический характер», — заявил Дмитрий Ламейкин.

Депутат уточнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности граждан и бесперебойной работы инфраструктуры. В первые недели после введения мер возникали сложности в работе отдельных систем, но сейчас предпринимаются шаги для их адаптации.

Парламентарий подчеркнул временный характер ограничений и заверил, что они будут корректироваться по мере стабилизации обстановки. Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Наталья Решетняк