«Магнит» выплатил 1,3 млрд рублей дохода по биржевым облигациям

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате дохода по биржевым облигациям серии 005Р за восьмой купонный период (с 1 по 31 октября 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 1,32 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 15,62 руб. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы,— 84,8 млн штук. Деньги будут выплачены в валюте РФ.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», сеть «Магнит» заняла девятое место в рейтинге крупнейших компаний России по объему выручки по итогам 2024 года. Показатель компании достиг 3 трлн руб., чистая прибыль — 44,1 млрд руб.

В то же время по итогам первой половины 2025 года чистый долг «Магнита», согласно отчету по МСФО, достиг 430,6 млрд руб., увеличившись на 94,5% в годовом выражении. Соотношение чистого долга и EBITDA выросло до 2,4x. Операционный денежный поток (разница между тратами по основной деятельности и поступлениями от клиентов), который год назад составлял почти 68 млрд руб., стал отрицательным, опустившись до минус 35,8 млрд руб. А чистая прибыль уменьшилась на 99,1% и к концу июня составляла всего 154 млн руб. против 17 млрд руб. в первой половине 2024 года. За последние полгода акции «Магнита», торгующиеся на Московской бирже, обвалились на 35% и 3 октября стоили 3010 руб. Это минимальное значение с 24 февраля 2022 года, когда бумаги компании опускались до 2414 руб.

На минувшей неделе рейтинговое агентство RAEX провело оценку практик устойчивого развития ПАО «Магнит». Компания получила 68,4 балла по 100-балльной шкале, что соответствует рейтинговому классу A.

В экологической сфере (BB) аналитики RAEX отметили подробное раскрытие «Магнитом» оценки физических и переходных климатических рисков, уровня их значимости в соответствии с международными рекомендациями, а также проведение мероприятий и выделение бюджета на меры по адаптации к изменению климата. «Должная осмотрительность и комплексный подход по работе с выбросами парниковых газов, реализуемый компанией, способствует уменьшению удельных значений показателя. Сдерживающими факторами оценки стали снижение расходов на сохранение биоразнообразия, а также невысокая доля использования возобновляемых источников энергии»,— говорится в релизе агентства.

В социальном блоке (A) аналитики RAEX отметили раскрытие практик в области безопасности и качества продукции, а также масштабирование многолетних программ в сфере взаимодействия с сотрудниками компании и местным населением. «Реализуемые инициативы направлены на развитие инклюзивной среды, помощь и поддержку незащищенных групп населения, вовлечение сотрудников в волонтерскую добровольческую деятельность»,— сообщили в RAEX.

В управленческой сфере (АА) аналитики отметили полноту раскрытия информации в области устойчивого развития и системы управления рисками, с учетом лимитирующих факторов, приведенных в ESG-отчете по компании. «Компания опирается на международные стандарты раскрытия, демонстрирует собственную стратегию в области устойчивого развития, в которой отчитывается о прогрессе в достижении поставленных ранее целей»,— резюмируют в агентстве.

Василий Хитрых