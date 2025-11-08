Крючков: враг вбрасывает информацию о взломе эфирно вещания крымских телеканалов

Советник Главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения о взломе крымских телеканалов, назвав их ложными.

«Это ложь, а видео низкопробная подделка. Другие титры, ошибки в тексте, другой логотип. Вырезан фрагмент озвучки из материала журналиста, который давно не работает на канале “Крым 24”»,— заявил господин Крючков, добавив, что все заявления о взломе не соответствуют действительности.

Олег Крючков подчеркнул, что эфирное вещание в Крыму продолжается в штатном режиме и нет никаких сбоев.

Наталья Решетняк