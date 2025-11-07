Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал замполпреда в ЮФО

Андрей Алексеенко, ранее занимавший должность мэра Краснодара, 7 ноября получил назначение на пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. Об этом сообщает агентство «ФедералПресс» со ссылкой на соответствующий указ о назначении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Андрея Алексеенко Фото: соцсети Андрея Алексеенко

С ноября 2021 по август 2022 года Андрей Алексеенко руководил столицей Кубани, затем возглавил правительство Харьковской области. После этого его перевели в руководство Херсонской области.

Андрей Алексеенко родился в 1978 году в станице Новопокровской в Краснодарском крае. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям «промышленное и гражданское строительство», «финансы и кредит».

Алина Зорина