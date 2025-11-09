Паром Seabridge не получил разрешение на заход в порт Сочи и вернется в Трабзон

Паром SeaBridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс между Россией и Турцией, не получил разрешения на заход в порт Сочи и возвращается в Трабзон после более чем двух суток ожидания на рейде. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, решение об отказе в заходе было принято спустя два с половиной дня после прибытия судна к побережью. На борту находились 20 пассажиров, в том числе 18 граждан России. Все это время они оставались на рейде в нескольких милях от берега, обеспеченные питанием и проживанием.

В администрации Краснодарского края подтвердили, что позиция региона в отношении возобновления паромного сообщения между Сочи и Трабзоном остается неизменной: вопросы безопасности, связанных с организацией международных рейсов, пока не решены.

Ранее в краевой администрации напоминали, что тестовый рейс SeaBridge, выполненный 16 октября, проводился без согласования с принимающей стороной. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда заявил, что подобная практика недопустима и регион направит обращение в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность приостановки проекта.

Рейс SeaBridge должен был стать первым регулярным пассажирским маршрутом между Россией и Турцией с 2011 года. По плану оператора, судно должно было совершать по два рейса в неделю, однако запуск линии неоднократно откладывался из-за погодных условий и нерешенных процедурных вопросов.

Вячеслав Рыжков