Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» повторно продают за 873,5 млн рублей

Компания «Черноморские круизы», входящая в Росморпорт, вновь выставила на аукцион пассажирский лайнер «Князь Владимир». Заявки принимаются до 15 ноября 2025 года. Начальная цена повысилась на 29 млн руб. и теперь составляет 873,5 млн руб. В марте 2025 года судно пытались продать за 844 млн руб., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Лайнер «Князь Владимир» — девятипалубное судно длиной 142 метра и шириной 21,9 метра, способное вместить около 800 пассажиров. Построенное в 1970-х годах под названием Roy Star, оно было отремонтировано после покупки Росморпортом. С 2017 года лайнер обслуживал круизные маршруты между Сочи и Крымом, а в 2019 году маршрут расширили до Абхазии. В период пандемии деятельность судна приостановили из-за истекшего санитарного свидетельства.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» сообщили, что прекращение регулярного сообщения связано с военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. По приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер был переведен в эксплуатационный резерв и сейчас находится в порту Новороссийска. Компания «Черноморские круизы» является убыточной последние пять лет, а в 2024 году чистый убыток составил 224 млн руб.

Наталья Решетняк