Сбер назвал 3 самых распространенных на юге РФ схемы вовлечения молодежи в кибермошенничество

Эксперты Сбербанка выявили опасные схемы, в которые мошенники все чаще вовлекают детей и подростков на юге России и Северном Кавказе. За последние два года число пострадавших или вовлеченных в такие схемы несовершеннолетних увеличилось на треть.

Фото: Пресс-служба Сбера, источник Кибрарий 2

Схема №1: Мошенник входит в доверие к ребенку, используя игровые миры. Например, через чаты в играх, соцсетях, мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины. Он убеждает ребенка тайно зайти в банковские приложения на смартфонах родителей и перевести злоумышленникам все деньги или оформить кредиты.

Схема №2: Мошенники представляются сотрудниками госорганов, таких как Росфинмониторинг или ФНС, и сообщают детям, что у родителей есть неучтенные ценности, и им грозит уголовное преследование. Во имя «спасения» родителей все деньги и драгоценности семьи принуждают передать курьеру якобы для «официальной декларации».

Схема №3: Подросткам от 14 лет звонят под различными предлогами, такими как доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса. Злоумышленники требуют от подростка ввести код из СМС для авторизации на Госуслугах. Затем другой участник преступной схемы, выдавая себя за сотрудника портала, запугивает жертву, мол, из-за раскрытого кода на нее прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью. Далее ребенка вынуждают перевести сбережения на «безопасный счет» или передать все деньги и ценности курьеру.

«Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это все больше подростки и молодежь, которых активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства»,— рассказал Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

«Сложился опасный растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Ошибочно считать, что опасность стать жертвой телефонного мошенничества грозит, прежде всего, старшему поколению злоумышленники искусно манипулируют неопытностью и доверчивостью несовершеннолетних», отметил Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Сбер борется с мошенничеством, реализуя проекты по просвещению молодежи, использованию антифрод-системы, которая распознает и приостанавливает подозрительные операции и пр.

Эксперты банка выявили фразы, которые чаще всего используют южане под влиянием мошенников: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься»; «Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу/узнаешь».

С января по август 2025 года Юго-Западный Сбербанк помог предотвратить финансовые потери почти 600 клиентов на сумму более 547 млн руб. В каждом третьем случае обращения в южные отделения банка за разблокировкой подозрительных операций подтверждается факт социальной инженерии.