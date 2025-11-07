Паром Трабзон—Сочи продолжит работу несмотря на задержки

Организатор маршрута Трабзон—Сочи не планирует прерывать сообщение на пароме Sea Bridge, несмотря на проблемы с заходом в морской порт города-курорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «СВС шиппинг» Сергея Туркменяна.

«Нам нечего урегулировать, потому что нам никаких отказов не поступало. Мы будем работать по своей схеме»,— заявил Сергей Туркменян.

Судно Sea Bridge отправилось из Трабзона в среду в 21:40 и к утру четверга прибыло на рейд Сочи, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 человек — два гражданина Турции и 18 россиян, самостоятельно приобретших билеты на рейс.

Сергей Туркменян также сообщал, что паром получил допуск в российские воды. После досмотра судно должно войти в сочинский порт. По словам руководителя, заход парома 6 ноября был невозможен из-за военно-морских учений в акватории порта.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что регион заинтересован в развитии морского сообщения, однако организация международных паромных рейсов требует дополнительных мер безопасности. Рейс должен стать первым после 14-летнего перерыва.

Алина Зорина