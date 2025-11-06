Из-за отсутствия разрешения паром Seabridge из Трабзона не пустили в Сочи

Первый за долгие годы рейс между Трабзоном и Сочи завершился без успеха: паром Seabridge, следовавший из Турции, не получил разрешения на вход в российские территориальные воды. Судно прибыло к побережью утром 6 ноября, но весь день простояло на рейде, не получив допуска в порт, пишет АТОР в своем Telegram-канале. На борту находились 20 пассажиров, из них 18 граждан России и двое граждан Турции.

По словам пассажиров, команда судна ожидала разрешения от российских портовых служб, однако документация судна не была согласована с федеральными структурами, а порт Сочи оказался закрыт из-за учений до полудня. В результате паром не смог приступить к разгрузке и остался у берегов города.

Линия Seabridge, которую планировалось открыть официально в начале ноября, должна была стать первым паромным маршрутом между Россией и Турцией после более чем десятилетнего перерыва. Организаторы рассчитывали, что новый маршрут укрепит туристические, торговые и деловые связи между странами.

Тем не менее запуск с самого начала сопровождался трудностями. Еще во время тестового рейса в октябре судно также не было допущено в порт, поскольку, по словам властей, в Сочи отсутствует инспекционно-досмотровый комплекс, необходимый для пограничного контроля, а также не подготовлена инфраструктура для накатных паромов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что проект выполнялся без координации с региональными властями и требует дополнительной проработки.

Сомнения в успешности маршрута выразили и представители туристической отрасли. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что запуск в ноябре «неудачен с точки зрения сезона», поскольку в это время на Черном море начинаются шторма, а туристический поток снижается в разы.

По его оценке, даже при стабильной работе проект может выйти на самоокупаемость не ранее чем через два-три года, а рентабельность возможна только при разрешении перевозить автомобили. Без этого, считает эксперт, линия будет убыточной.

Мария Удовик