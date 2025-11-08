Бастрыкин затребовал доклад о «бойцовском клубе» подростков в Краснодаре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о группе несовершеннолетних из Краснодара, которые систематически избивали сверстников, сообщает инфоцентр СКР.

СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Одновременно ведется проверка на предмет халатности должностных лиц системы профилактики, которые могли бездействовать.

О подростковой банде в Краснодаре СМИ сообщили после избиения 14-летней девочки возле школы № 104 3 ноября. По данным регионального главка МВД, ребенка избила 16-летняя девочка, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Замгубернатора Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко пообещал «провести работу» с подростками, вовлеченными в массовые драки в Краснодаре. По его словам, несовершеннолетние устроили в городе «бойцовский клуб». «Ситуацию буду держать на контроле, она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества»,— написал господин Руденко в Telegram-канале.

Наталья Решетняк