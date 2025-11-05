Краснодарский край занял 73-е место по ипотечной доступности в России

Краснодарский край занял 73-е место в рейтинге регионов России по уровню ипотечных платежей в 2025 году. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывалось отношение среднего ипотечного платежа к совокупной зарплате двух работающих членов семьи. По России указанный показатель составляет 48,8% против 54% годом ранее.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ с показателем 23,5%. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (28%), третье — Республика Ингушетия (28,4%). Далее идут Чеченская Республика (28,5%) и Магаданская область (29,7%).

В десятку лучших также попали Ненецкий автономный округ (32,2%), Мурманская область (33,1%), Ханты-Мансийский автономный округ Югра (33,8%), Камчатский край (34%) и Республика Саха (Якутия) (34,3%).

Почти все лидеры рейтинга — северные и отдаленные территории. Эксперты объясняют меру более высокими зарплатами в условиях сурового климата и специфики ведения бизнеса в этих регионах.

Рынок ипотечного кредитования адаптируется к новым экономическим условиям. С января по август 2025 года выдано около 502 тыс. займов на сумму 2,2 трлн руб. — почти на 50% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение связано с повышением процентных ставок и завершением ряда льготных государственных программ в середине прошлого года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на 1 октября 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае составил 2,7 млрд руб. С начала года показатель вырос на 80,7%.

Анна Гречко