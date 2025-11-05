Доходы и расходы бюджета Крыма увеличатся почти на 5%

В 2026 году расходы бюджета Республики Крым составят 235 млрд руб., что на 4,7% больше, чем в 2024 году. Доходы достигнут 231,1 млрд руб. — больше на 4,8%. Власти региона внесли проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов на рассмотрение в Государственный совет, сообщает ТАСС.

Прогнозный объем расходов бюджета на 2027 год составил 238,5 млрд руб., на 2028 год — 254,8 млрд руб. Доходы бюджета в 2027 году составят 234,2 млрд руб., в 2028 году — 251,3 млрд руб.

Как сообщает министерство финансов республики, в следующем году дефицит бюджета ожидается около 3,9 млрд руб., сумма аналогична показателю 2025 года. В 2027 году он достигнет 4,3 млрд руб., в 2028 году — 3,5 млрд руб. Дефицит будет покрываться за счет остатков средств на начало каждого бюджетного года. Эти остатки образуются благодаря перевыполнению собственных доходов и экономии расходов в текущем году, а также за счет привлечения федеральных бюджетных кредитов.

Расходы бюджета 2025 года планировались на уровне 224,3 млрд руб., доходы — 220,4 млрд руб. Большая часть расходов, около 51%, планируется на финансирование социально-культурного блока Крыма — 114,6 млрд руб. Они будут поделены на сферу образования (47,7 млрд руб.), социальную политику (39,1 млрд руб.) и здравоохранение республики (19,3 млрд руб.).

Значительный объем расходов будет направлен на развитие Крыма: на развитие экономики и ЖКХ в 2026 году предусмотрено 106,1 млрд руб. Дорожный фонд составит 55,2 млрд руб. Среди основных объектов на следующий год — строительство и реконструкция дорог Льговское — Грушевка — Судак; дороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах Евпатории; реконструкция мостового перехода через реку Шелен на автомобильной дороге Алушта — Судак — Феодосия и через реку Демерджи на дороге Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта.

Алина Зорина