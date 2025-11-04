В Крыму турист провалился в пещеру и повредил обе ноги

В горах Белогорского района Крыма мужчина упал в пещеру и повредил обе ноги. Как пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону, туриста подняли наверх и передали спасателям его товарищи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации МЧС, инцидент произошел на плато Караби-яйла. Потсрадавший турист доставлен в подразделение Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Спасатели оказали мужчине первую помощь: наложили шины на травмированные конечности, транспортировали к служебному автомобилю и доставили к карете скорой помощи.

Андрей Николаев