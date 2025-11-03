Полиция Краснодара приняла заявление о нападении на автобус «Спартака»

В воскресенье, 2 ноября, перед матчем 14-го тура чемпионата России по футболу между хозяевами поля — ФК «Краснодар» и столичными гостями — ФК «Спартак» произошло нападение на автобус с москвичами. По информации из социальных сетей, за два часа перед игрой кто-то кинул камень в автобус с футболистами и разбил окно. Люди в автобусе не пострадали.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе краевого главка, сообщение о повреждении автобуса спортивной команды поступило в полицию Краснодара вечером 2 ноября. «Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение»,— прокомментировали в полиции.

Василий Хитрых