Прибыль Новороссийского порта за 9 месяцев 2025 года выросла до 35,4 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за девять месяцев текущего года составила 35,4 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года (33,9 млрд руб.), говорится в промежуточной бухгалтерской отчетности предприятия.

Выручка ПАО «НМТП» за девять месяцев 2025 года составила 27,4 млрд руб., что на 1,8 млрд руб. больше, чем за девять месяцев 2024 года (25,6 млрд руб.). Дебиторская задолженность общества по состоянию на 30 сентября текущего года составила 2,26 млрд руб., увеличившись по сравнению с 31 декабря 2024 года более чем на 1 млрд. Кредиторская задолженность НМПТ снизилась за девять месяцев этого года на 1,2 млрд руб. и составила на 30 сентября 2025 года 2,8 млрд руб. Нераспределенная прибыль общества на конец сентября составила 170,8 млрд руб.

ПАО «Новороссийский морской торговый порта› учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала составляет 192,6 млн руб. На 30 сентября 2025 года акционерами общества являются: ПАО «Транснефть», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также прочие акционеры. Основным видом деятельности ПAO «HMTП» является транспортная обработка грузов, которая включает в себя стивидорные услуги и дополнительные услуги, связанные со стивидорной деятельностью. Под прочей деятельностью подразумеваются услуги связи, передачи электроэнергии, тепловой энергии, предоставление права пользования имуществом и иные услуги, не связанных с перевалкой и xpaнением груза в порту. Важнейшими составляющими грузооборота ПAO «HMTП» являются нефть и нефтепродукты, черные металлы, железорудное сырье, а также уголь, химические грузы и минеральные удобрения.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», НМТП сохраняет лидерство по грузообороту в России. Согласно показателям за прошедшие полгода, НМТП перевалил более 80 млн т грузов. По итогам 2024 года этот показатель составил 164,8 млн т. По данным пресс-службы НМТП, транспортный комплекс Новороссийска за первое полугодие 2025 года отгрузил продукцию на сумму более 217 млрд рублей, показатель вырос на 3%. Также в число лидеров по грузообороту в России вошли порт Усть-Луга с показателем 65,9 млн т за полгода и порт Восточный, который перевалил за указанный период 40,7 млн т грузов.

