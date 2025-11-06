РЖД приостановила перевозки в Туапсе до 8 ноября

Российские железные дороги (РЖД) ввели временные ограничения на доставку грузов в черноморский порт Туапсе с 6 по 8 ноября. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте транспортной компании.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Погрузка ограничивается в направлении станций «Туапсе — сортировочная — экспорт» и «Туапсе — сортировочная» на указанный период. В документе не уточняется, какие именно грузы попадают под ограничения.

Ранее, в ночь на 2 ноября, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов пострадала инфраструктура нефтеналивного терминала в порту Туапсе. После инцидента была приостановлена экспортная перевалка нефтепродуктов из порта.

Анна Гречко