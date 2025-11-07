Дорогу из Краснодара в Тюмень могут построить в течение 12 лет

ГК «Автодор» планирует построить «Юго-Западную хорду», которая соединит промышленные центры Урала и Сибири с побережьем Черного и Каспийского морей. Реализация проекта может осуществиться в течение 12 лет, сообщает «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Новая трасса позволит сократить время в пути из Тюмени в Краснодар с 36 до 18 часов, а из Самары в Краснодар — с 18,5 до 11,5 часов.

Маршрут будет включать четыре платных участка общей протяженностью почти 1,2 тыс км. Они пройдут от примыкания к обходу Тольятти до участка обхода Саратова, далее до обхода Волгограда, включая сам обход, и затем через Сальск до примыкания с трассой М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара.

Доцент экономического факультета РУДН Александр Чупин считает, что завершить строительство возможно к 2040 году. «Если проектирование начнется до 2030 года, первые участки могут быть открыты к середине 2030-х годов», — отметил он.

Доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что при получении финансирования проект можно реализовать за четыре-пять лет.

Стоимость строительства составит 1,7 трлн руб. в ценах 2026-2030 годов. Около 500 млн руб. планируют привлечь из внебюджетных инвестиций.

Алина Зорина