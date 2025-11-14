В прокат вышла глава киноальманаха Сбера о России, снятая в центре Краснодара

В прокат вышла новая глава киноальманаха «Россия, я люблю тебя», снятая в Краснодаре под художественным руководством Владимира Котта и перспективного молодого режиссера Полины Феоктистовой, сообщили в пресс-службе Юго-Западного Сбербанка. Самая южная из восьми новелл проекта Сбера называется «Ромео».

Фото: пресс-служба Сбер

«В этом проекте я был наставником и помогал своей студентке уверенно дебютировать в коротком метре. Такие шансы в профессии появляются нечасто, и здорово, что Сбер дает молодым авторам возможность пробовать себя в большом кино, работать рядом с опытными коллегами и получать настоящий творческий опыт. "Россия, я люблю тебя" стал точкой встречи поколений — а это невероятно ценно. В таких проектах чувствуется уважение к профессии и искреннее желание развивать культурную среду страны. Когда бизнес приходит в культуру не ради рекламы, а ради будущего — возникает пространство свободы, где можно говорить честно и по-настоящему»,— отметил Владимир Котт, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и монтажер.

«Для меня участие в этом альманахе — это редкая возможность сказать о своей стране искренне, без заданной интонации. Здесь не было продюсерского заказа, наоборот — Сбер создал пространство, где молодые режиссеры чувствуют доверие и могут говорить своим голосом. Этот проект стал важной частью нового движения в российском кино: когда мастера поддерживают начинающих, а компания масштаба Сбера вкладывается в развитие культурной среды, а не в формальный контент. Кино сегодня — это способ общества разговаривать само с собой, и мне очень хочется быть частью этого разговора — честного, живого, человеческого»,— прокомментировала Полина Феоктистова, российский кинорежиссер, студентка ВГИК.

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет ее: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история — это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создан как открытая площадка для диалога поколений — от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссеров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей — возможностью увидеть Россию в ее многоголосии и живом человеческом ритме.