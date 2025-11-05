Реконструкция цирка Краснодара обойдется в 7,3 млрд рублей
Предварительная стоимость реконструкции Краснодарского государственного цирка составила 7,3 млрд руб. Окончательную сумму определят после завершения госэкспертизы второго этапа модернизации, пишет «РБК Краснодар».
Фото: Скриншот с презентации
Учреждение закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Проект реконструкции здания разработало ООО «Архитектурное наследие».
Строительные работы планировали начать во втором квартале 2024 года. В сентябре 2025 года стало известно о переносе завершения реконструкции на 2029 год. Изначально работы планировали закончить до 2026 года.
В октябре 2025 года департамент строительства Кубани сообщил, что новый цикл строительно-монтажных работ начнется не ранее 2027 года. Задержку связали с необходимостью уточнения и утверждения лимитов финансирования через бюджетные ассигнования.