Реконструкция цирка Краснодара обойдется в 7,3 млрд рублей

Предварительная стоимость реконструкции Краснодарского государственного цирка составила 7,3 млрд руб. Окончательную сумму определят после завершения госэкспертизы второго этапа модернизации, пишет «РБК Краснодар».

Учреждение закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Проект реконструкции здания разработало ООО «Архитектурное наследие».

Строительные работы планировали начать во втором квартале 2024 года. В сентябре 2025 года стало известно о переносе завершения реконструкции на 2029 год. Изначально работы планировали закончить до 2026 года.

В октябре 2025 года департамент строительства Кубани сообщил, что новый цикл строительно-монтажных работ начнется не ранее 2027 года. Задержку связали с необходимостью уточнения и утверждения лимитов финансирования через бюджетные ассигнования.

Алина Зорина