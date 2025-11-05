Суд начал рассмотрение иска о взыскании в доход государства активов порта Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». По ходатайству надзорного ведомства к материалам дела были приобщены документы ФНС и ФАС со сведениями о связях ответчиков, имеющие гриф «для служебного пользования». Заседание отложено до 12 ноября, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Представитель Генпрокуратуры сообщил суду, что ведомство представило аналитические материалы в отношении одного из ответчиков — Олега Басина, включая сведения о его активах и финансовых операциях, документы по недвижимости и активам портового терминала, а также сведения о переходе прав собственности. Дополнительно запрошены данные налоговой службы и антимонопольного ведомства касательно структуры собственности и экономических связей участников дела.

Генпрокуратура добивается признания недействительными сделок по приобретению 100% долей в капитале портовых компаний и изъятия имущества в пользу государства. Ответчиками выступают Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Vonixel Limited. Ранее суд арестовал имущество предприятий, которые, по версии следствия, связаны с фигурантом Новрузовым — фигурантом уголовного дела о попытке хищения 919 млн руб. В надзорном ведомстве также заявляют о причастности владельцев к контрабанде пищевой продукции и ее реализации через подконтрольные торговые площадки. Стоимость активов оценивается примерно в 1 млрд руб.

Господин Новрузов был задержан в начале сентября в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его апелляционная жалоба на меру пресечения судом отклонена.

Вячеслав Рыжков