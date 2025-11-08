Пуховики не покупаются к зиме

Фэшн-ритейл ждет умеренного спроса россиян на зимнюю одежду. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, с одной стороны, потребительский интерес сдерживает погодная неопределенность, с другой, желание сэкономить на фоне растущей инфляции. По данным оператора «Первый ОФД», в январе продажи пуховиков упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2024-го. А сумма покупок снизилась на четверть, почти до 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В этом сезоне спрос будет выше, но на доходы игроков рынка это, скорее всего, не повлияет, отмечает гендиректор «Инфолайн Аналитики» Михаил Бурмистров: «Зима 2024-2025 года была очень теплой, и сезон действительно провалился. 2025-й с точки зрения продаж одежды пока складывается для ритейлеров очень неудачно. Наступающая зима, по прогнозам синоптиков, ожидается более холодная. Это несомненно работает в плюс. Второй момент — эффект низкой базы.

Сейчас складывается совокупность обстоятельств, способствующая активным промо-мероприятиям ритейлеров. Они будут распродаваться остатки, не распроданные в конце 2024-го, в начале 2025 года. Есть шанс, что этот зимний сезон по продажам будет более успешным, чем прошлый».

Источники профильного портала Shopper’s обращают внимание, что восстановление спроса на одежду стоит ждать ближе к весне. Бренды тоже изменили подход к своим коллекциям. Например, торговая сеть Finn Flare включила в свой ассортимент тонкую верхнюю одежду, чтобы подстроиться под желания потребителей. Вряд ли в этом году стоит ждать роста продаж зимних вещей, говорит гендиректор Finn Flare Ксения Рясова: «Спрос пока что очень слабый. В 2024-м из-за теплой зимы он был плохим, а сейчас еще хуже. В Москве высокая для осени температура, и даже в Сибири еще плюсовые показатели. Сейчас мы предлагаем тонкие пуховики и жилеты, которые можно надеть под пальто и так ходить всю зиму.

Спрос смещается в сторону многослойности, когда приобретается несколько вещей, чтобы их комбинировать.

Люди стали больше внимания уделять качеству и долговечности. И мы в этом тренде выигрываем. Лучше купить одну вещь и носить ее долго, чем выбросить через месяц».

Как в сентябре писал “Ъ”, онлайн-продажи приносят большинству локальных брендов одежды всего до 20% выручки. И конкуренция с площадками может заметно сказаться на прибыли торговых сетей, говорит гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов: «Все очень индивидуально.

Как раньше, когда люди скупали все, уже не будет. Сейчас из-за инфляции все приостановилось. У нас есть арендаторы, кто успешно вошел в сезон осень-зима, у них все замечательно. Они отлично отрабатывают, причем хорошо продается и верхняя одежда, и теплые вещи из шерсти. А есть те, у кого все совсем плохо. Это зависит от готовности зайти в сезон, от поставок, от проблем на таможне. Отшивается все в России, но практически все составляющие приходят из-за рубежа. Если не успеть поставить к сроку товар, он не становится на продажу в универмаге, когда это необходимо, приходит позже, в ноябре начинается Black Friday, поэтому очень важно успеть поставить осень-зиму в конце августа-начале сентября.

Маркетплейсы, безусловно, имеют большой вес в плане конкуренции. Думаю, что они останутся единственным способом покупок».

После опроса 10 тыс. россиян, аналитики «Авито» пришли к выводу, что в этом году граждане готовы выделить в среднем по 17 тыс. рублей на зимний шоппинг. Однако почти 40% респондентов отметили, что хотели бы уложиться в 10 тыс. руб.

Анна Кулецкая