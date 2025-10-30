«Черная пятница» растеряла интерес

Россияне теряют интерес к «Черной пятнице». Только 6% собираются делать покупки во время распродаж. Ситуация продолжает ухудшаться. Для сравнения, в 2024 году таких было 10%, следует из данных опроса Superjob. Средний бюджет сократился с 20 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. Среди наиболее популярных покупок традиционно лидирует одежда, бытовая техника и обувь. Гораздо активнее участвуют в распродаже женщины и россияне с доходом от 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Остаются ли акции прибыльными для бизнеса? Сооснователь и председатель совета директоров компании Mr. Doors Максим Валецкий признает, что распродажи все меньше интересуют предпринимателей: «Это умирающая история. Технологии маркетплейсов с постоянными промо, отслеживанием клиентов через искусственный интеллект постепенно свели к нулю "черную пятницу". Все очень просто: компаниям нужна выручка, но та, на которой компании имеют прибыль. Если у бизнеса все хорошо, он все равно участвует в "черной пятнице", чтобы не выглядеть белой вороной.

Вопрос в размере участия. Если мне позарез нужна выручка, то я устрою промо-компанию, когда при покупке каждой кухни бесплатно прилагается посудомоечная машина Louis Vuitton. Если у меня с выручкой все идет хорошо, я объявлю "черную пятницу" и скажу, что каждый, кто покупает у меня кухню, получает бесплатный пробник от Fairy. Меняется ли во время распродаж? У нас практически нет. Наша продукция вся делается на заказ, прорабатывается индивидуальный дизайн и конструирование. Все это занимает минимум несколько недель перед заказом, поэтому никто к распродаже не подгоняет свой заказ. "Черная пятница" — это повод заявить о себе в пространствах интернета и напомнить о том, что мы есть и о том, что у нас можно заказать мебель на заказ».

Маркетплейсы Ozon и Wildberries рассказали “Ъ FM”, что не фиксируют спада интереса со стороны покупателей и продавцов. В 2024 году в акциях участвовало около 80% продавцов. И такие же показатели в Ozon ожидают и в этом году. В Wildberries сообщили “Ъ FM”, что отмечают рекордный трафик в дни акций. Также маркетплейс фиксирует устойчивый тренд на смещение спроса в сторону более дорогих и сложных товаров, таких как электроника и бытовая техника. Однако генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова опровергает такие заявления. По ее словам, всему виной падение покупательской способности россиян: «Никто не покупает ничего без скидок, люди избалованы распродажами.

Сейчас у нас действует скидка 20% при покупке двух вещей из новой коллекции. При этом люди сейчас настроены копить деньги и смотреть, что будет дальше. Поэтому акции сейчас проводить невыгодно. А что делать? Мы уже находимся внутри этой ситуации. Нет покупателей. Во-первых, сейчас тепло, если похолодает, люди, конечно, побегут побегать пуховики и другую теплую одежду, шапки. Сейчас покупают только те, кто любит все делать заранее, чтобы выбрать самые красивые модели и подходящие размеры».

Однако и сами предпринимателя закупают в сезон распродаж товары со скидкой, отмечает селлер магазина техники Mirage Алексей Хромов. По его словам, ноябрь 2024-го действительно принес дополнительный доход, такой же ситуации он ожидает и сейчас: «В это время очень много акций и прочих положительных моментов именно для продавца. Мы заметили, что в "Черную пятницу" есть существенный рост продаж, в прошлом ноябре они выросли примерно на 20%. Из-за роста продаж, соответственно, растет и прибыль, так как везде есть реклама о том, что повышаются скидки, трафик растет. По статистике видно, что больше людей переходят на карточки товаров, больше интересуются самим товаром, из всех предложений выбирают более выгодные».

При этом в Superjob отмечают, что доверие к черной пятнице у россиян немного выросло. В честное снижение цен верят 13% опрошенных против 10% в прошлом году. Но большинство по-прежнему считают распродажи обманом. Ближайшая акция ожидается 11 ноября во всемирный день шопинга. Непосредственно «Черная пятница» пройдет 28 ноября.

Астон О'Салливан