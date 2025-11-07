Мужчины кутаются в меха

Дизайнеры вернули моду на мужские шубы. Столичные стилисты называют их самым актуальным трендом предстоящей зимы. Ажиотаж поддерживают и продавцы — от маркетплейсов до бутиков. Об этом “Ъ FM” рассказали представители отрасли. Что принесет этот сезон в мир мужской моды. Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

В мужской зимней моде сохраняются смелые эксперименты. Практически все ведущие дизайнеры в этом сезоне предлагают меховые и плюшевые шубы, а также белоснежные пуховики. В тренде — графичные клетчатые пальто с объемными воротниками, привлекающими внимание к шее. Цены на мужские шубы начинаются от 40 тыс. руб. за модели из экомеха и могут достигать нескольких миллионов за изделия из соболя или норки в люксовых брендах. Однако такой предмет одежды требует стиля и уверенности, которыми обладают далеко не все, считает стилист Владислав Лисовец: «Для того чтобы носить шубу, очень многое должно сложиться: стиль, выражение лица, стрижка. То есть когда ее или вообще что-то очень яркое начинает носить обычный человек, это всегда выглядит комично. Если же мы говорим об изначально стильном персонаже с интересной стрижкой, который миксует шубу с модными джинсами или какими-то грубыми военными ботинками, то есть носит ее не в классическом исполнении, тогда это выглядит круто. Но таких людей, как мы понимаем, единицы».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, мужские шубы перестали быть чем-то экстраординарным и вновь прочно вошли в мировую моду. На прошедших зимних показах дизайнеры сделали ставку на модели из искусственного меха, лисы и норки. Saint Laurent добавил в коллекцию перья, а Gucci и Armani представили роскошные шубы в пол. Для тех, кто не готов к меху, есть альтернатива, например, шерстяное пальто с характерными пятнами оленьего принта. Если еще два года назад влияние европейских брендов сдерживало этот тренд, то сейчас мех стал показателем статуса, пояснила основатель дома моды izeta Изета Гаджиева: «В люкс-сегменте сейчас его не носят как повседневную одежду, как раньше. Есть у нас предложение на каждый день, но оно не выглядит так ярко, и это смягчает этот момент.

Какие-то очевидные дорогостоящие меха сейчас выступают как элемент статуса, как нарядная одежда, только верхняя, для особого случая».

Вместе с тем мужская шуба — не только символ статуса. Современные модели, особенно из искусственного материала, в первую очередь работают на создание стильного образа, а не на демонстрацию достатка. И эта деталь гардероба так и останется частью образа для светского выхода, уверен стилист Владислав Лисовец: «Тренд на шубы, но из искусственного меха, существует давно. Они все равно выглядят несколько по-другому. То есть они, скорее, стильные и прикольные, нежели показывают достаток и роскошь. Во-первых, очень жарко в них. Шуба подходит, если вы долго по улице идете пешком. Сейчас транспортные развязки во всех городах неплохо работают, поэтому на улице человек проводит гораздо меньше времени, чем раньше».

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха в России в период с января по сентябрь 2025-го года выросли в четыре раза, рассказывал ранее “Ъ FM”. При этом цены на них в течение года практически не менялись. Самый дорогой экземпляр в ЦУМе сейчас (из норки и от отечественного дизайнера) стоит чуть более 1,95 млн руб.

Юлия Савина