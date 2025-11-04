Заявление американского президента о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и последующие заявления официальных лиц других стран вызвали противоречивую реакцию в прессе по всему миру. Одни обозреватели полагают, что президент может блефовать, чтобы припугнуть оппонентов, другие же задаются вопросом, понимает ли он вообще, как работает такое оружие.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Испытания ядерного оружия США могут навсегда оставить шрам в истории нации. Спросите хотя бы у Маршалловых Островов

Призыв президента Трампа возобновить испытания ядерного оружия заставил экспертов чесать затылки. Понимает ли он, как работает ядерное оружие? Мало кто знает о вреде ядерных испытаний больше, чем жители Маршалловых Островов, страны, состоящей из 1,2 тыс. островов и атоллов в Тихом океане. С 1946 по 1958 год США провели там 67 ядерных взрывов. Согласно отчетам правительства США, воздействие радиации было разрушительным. В отчете говорится, что испытания стали причиной 55% случаев рака на некоторых атоллах архипелага. Воздействие распространилось гораздо шире — радиоактивные осадки, рассеиваясь ветрами в атмосфере, привели к увеличению числа случаев смерти от рака примерно на 100 тыс. человек по всему миру. Очаги радиоактивных осадков были обнаружены даже в таких удаленных местах, как Шри-Ланка и Мексика.

Трамп усиливает ставку на ядерные испытания. Его министр энергетики придерживается иного мнения

Американские официальные лица не раскрывают характер разведданных США о китайских и российских испытаниях, чтобы не подорвать способность США собирать эту информацию в будущем. Однако официальные лица заявили, что отслеживание секретных программ испытаний, особенно тех, которые нарушают западные стандарты, давно является одним из главных приоритетов американских разведывательных служб.

Почему Дональд Трамп разыгрывает ядерную карту?

Будь Дональд Трамп обычным президентом, его слова можно было бы принять за истину. Но возможно, что президент США этого и пытается добиться: спровоцировать эскалацию — исключительно словесную — с целью достижения деэскалации. Это его любимая стратегия, которую он постоянно применяет в сфере импортных пошлин. Только говоря о возобновлении ядерных испытаний, он стремится занять позицию силы и играть на нервах своих противников, пока те первыми не бросят полотенце и не начнутся настоящие переговоры о денуклеаризации.

Китай отрицает ядерные испытания и призывает США сохранить мораторий

Китай отрицает, что тайно испытывает ядерное оружие, опровергая заявление президента США Дональда Трампа. Официальный представитель МИДа заявила, что Пекин не нарушал неформальный мораторий на испытания ядерного оружия, действующий уже несколько десятилетий. Она также заявила, что Пекин призывает США соблюдать мораторий на ядерные испытания.

«Мы не были первыми и...»: Пакистан отвечает на заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

Представитель правительства Пакистана заявил, что Исламабад «не будет первым, кто возобновит ядерные испытания», отвечая на недавнее замечание президента США Дональда Трампа о том, что эта южноазиатская страна тайно испытывает свое ядерное оружие. В интервью CBS News пакистанский чиновник заявил: «Пакистан не был первым, кто провел ядерные испытания, и не будет первым, кто возобновит ядерные испытания».

