Краткая история ядерных испытаний США

16 июля 1945 года на полигоне в Нью-Мексико была проведена операция «Тринити» в рамках которой была испытана первая в истории атомная бомба мощностью 21 килотонна. Еще две бомбы уже в рамках боевого применения были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно.

Ядерные испытания США на атолле Бикини в 1946 году

Фото: National Archives / Handout / Reuters Ядерные испытания США на атолле Бикини в 1946 году

Фото: National Archives / Handout / Reuters

Всего с 1945 по 1992 год США осуществили 1054 ядерных испытания, применив 1151 бомбу. 839 испытаний были подземными. 215 раз бомбы взрывали в атмосфере Земли, космосе и под водой. В 1963 году Великобритания, СССР и США заключили Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Все последующие взрывы проводились под землей.

Наибольшее число взрывов (928 из 1052) были проведены на полигоне в Неваде. Подавляющая их часть была подземной. 105 атмосферных и подводных взрывов были проведены на Тихоокеанском испытательном полигоне, острове Киритимати и атолле Джонстон. В 1958 году три ядерных взрыва были осуществлены на 170, 310 и 794 км над Южной Атлантикой. Испытания также проводились на Аляске, Колорадо и Миссисипи.

Самый мощный взрыв в истории США — испытание бомбы «Касл Браво» на атолле Бикини мощностью 15 мегатонн 28 февраля 1954 года. Для сравнения, советская «Царь-бомба» имела мощность 58,6 мегатонны.

Последнее испытание было проведено 23 сентября 1992 года на полигоне в Неваде. В шахте была взорвана бомба мощностью 20 килотонн.