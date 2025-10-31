Испытание на точность

Сразу несколько высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа высказались за возобновление ядерных испытаний, которые США не проводили с 1992 года. Так члены команды американского президента отреагировали на его заявление о необходимости начать проводить такие тесты, так как это якобы делают другие страны. Среди сторонников Дональда Трампа обнаружилось немало тех, кто явно понимает, что президент ошибся, но при этом всерьез считает, что Штатам действительно стоит возобновить натурные ядерные испытания. Эксперты, однако, предупреждают: это нанесет вред глобальным усилиям по нераспространению ядерного оружия и поставит под удар мировую безопасность.

Фото: Staff Sgt. J.T. Armstrong / U.S. Air Force / AP, File / AP Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 3 с авиабазы Ванденберг, штат Калифорния, 2 октября 2019 года

Заявление Дональда Трампа о необходимости начать проводить испытания ядерного оружия, поскольку это якобы уже делают другие страны, вызвало бурную реакцию в США. Многие аналитики поспешили указать на ошибочность доводов хозяина Белого дома: крупнейшие ядерные державы прекратили натурные ядерные испытания в середине 1990-х годов, и за последние годы их проводила только КНДР (в последний раз в 2017 году); недавние испытания Россией новейших вооружений, предназначенных для оснащения ядерными боевыми частями (подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник», работающих на ядерных энергетических установках), были лишь проверкой работы средств доставки ядерного оружия. Но в команде Дональда Трампа нашлись люди, которые, явно понимая все вышеперечисленное, всерьез считают, что США стоит возобновить прекращенные ими более 30 лет назад испытания.

Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания стоит возобновить, чтобы удостовериться в надежности ядерного потенциала страны. «У нас большой арсенал (ядерного оружия.— “Ъ”). Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, работает ли он должным образом»,— сказал он.

Глава Пентагона Пит Хегсет также высказался за возобновление ядерных испытаний. «Президент четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление (ядерных.— “Ъ”) испытаний — очень ответственный подход к этому. Вероятность ядерного конфликта снижается, если вы знаете, каким (арсеналом.— “Ъ”) обладаете, и уверены, что он функционирует должным образом»,— заявил военный министр (цитата по ТАСС). По его мнению, «мощный ядерный арсенал» поможет США «обеспечивать мир посредством силы».

За возобновление полноценных испытаний высказались и некоторые влиятельные конгрессмены, включая главу комитета по разведке Сената, республиканца Тома Коттона. «Во-первых, это позволит нам протестировать старые образцы, чтобы убедиться, что они все еще в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции, пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе. И в-третьих, это поможет нашим ученым-ядерщикам и всем, кто участвует в ядерной программе, поддержать свои навыки»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).

«Опрометчиво и опасно»

Нашлись у идеи возобновления натурных ядерных испытаний, впрочем, и противники, в основном среди членов Демократической партии. Наиболее резкую критику эта идея вызвала у законодателей из Невады, где находится один из полигонов, на котором c 1951 по 1992 год провели более 900 натурных подрывов. С 1992 года в Неваде было проведено более 30 так называемых субкритических испытаний, при которых ядерной цепной реакции как таковой нет. Сенатор США от этого штата Джеки Розен и член Палаты представителей от Невады Дина Тайтус (обе — демократки) заявили, что внесут законопроекты, запрещающие возобновлять полноценные ядерные испытания. «Наш ядерный арсенал и так ежегодно проходит проверку на безопасность и эффективность, и нет никаких доказательств того, что возобновление испытаний взрывчатых веществ необходимо. Указ Трампа является опрометчивым и опасным»,— написала Джеки Розен в соцсети X.

«Нет никаких научных или связанных с национальной безопасностью причин для возобновления испытаний»,— заявил еще один сенатор-демократ от Невады Стивен Хорсфорд.

По его словам, на протяжении более 30 лет ядерное сдерживание обеспечивалось «без единого взрыва», и поэтому власти США должны руководствоваться «научными данными и соображениями безопасности, а не политикой».

В свою очередь, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что «возобновление ядерных испытаний стало бы масштабным нарушением международных договоров, существующих уже многие десятилетия». «Это еще один пример того, как Дональд Трамп и политика республиканцев заходят слишком далеко и оторваны от реальности»,— заявил он.

«Они не будут проводить — и мы не будем»

По просьбе “Ъ” заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний прокомментировал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день. Но они проходили в части применения расчетной техники, то есть проводились не физические испытания, а делались математические модели. Такие испытания ведутся, потому что это (поддержание надежности арсеналов.— “Ъ”) требует постоянного внимания и совершенствования»,— сказал он 31 октября на пресс-конференции в Москве. Тем не менее, как следует из ответа Сергея Шойгу, власти РФ поддерживают инфраструктуру соответствующих полигонов и для натурных испытаний. «Мы наши полигоны всегда держали в готовности, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет необходимость, к их использованию»,— отметил он, упомянув полигон на Новой Земле.

Сергей Шойгу напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз предупреждал, что, если какая-либо из стран возобновит ядерные испытания, Россия поступит так же.

«Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого (моратория на ядерные испытания в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗЯИ.— “Ъ”), то мы, естественно, будем делать то же. Не будут проводить — мы не будем проводить»,— добавил он.

Эксперт Центра энергетики и безопасности, бывший замминистра иностранных дел РФ, глава российской делегации на переговорах по ДВЗЯИ (1993–1996 годы) Григорий Берденников в беседе с “Ъ” предположил, что сторонниками возобновления ядерных испытаний в США движет не столько их озабоченность надежностью американского арсенала. «В ДВЗЯИ предусмотрен механизм решения этой проблемы: в нем не запрещены гидродинамические взрывы, то есть проведение небольших химических взрывов без запуска цепной реакции в присутствующих ядерных материалах для проверки надежности взрывателя, и США активно этим пользовались»,— пояснил он “Ъ”.

Скорее дискуссия в США, по мнению Григория Берденникова, является «довольно неуклюжей попыткой» как-то ответить на успешные испытания Россией новых носителей ядерного оружия «Буревестника» и «Посейдона». Жертвой такого «маневра» может, по его словам, стать сохраняющийся уже почти 30 лет мораторий на ядерные испытания, который в связи с подписанием ДВЗЯИ объявили все государства, обладающие ядерным оружием, участники Договора о нераспространении такого оружия (ДНЯО).

Эксперт напоминает, что США являются участниками ряда договоров, запрещающих ядерные испытания. «Для проведения ядерных испытаний с точки зрения международного права США должны предварительно официально отозвать свою подпись под ДВЗЯИ, который подписал президент США Клинтон в 1996 году, а если они вознамерились проводить не подземные взрывы на полигоне в штате Невада — есть сообщения, что полигон сейчас не готов к проведению натурных испытаний,— а пойдут на проведение ядерных взрывов в других трех средах — в атмосфере, под водой или в космосе,— им необходимо будет официально и по процедуре, предусмотренной в нем, выйти еще и из Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, который вступил в силу, является действующим и предусматривает запрет проведения ядерных испытаний в упомянутых трех средах»,— поясняет Григорий Берденников. Такая политика, продолжает он, вряд ли укрепит поддержку США в мире. Возобновление ядерных испытаний американцами, по словам собеседника “Ъ”, нанесет удар по стратегической стабильности в мире и по ДНЯО, конференция по рассмотрению действия которого назначена на 2026 год.

Но прежде всего решение США о возобновлении ядерных испытаний ударило бы по ДВЗЯИ. Этот договор пока хоть так и не вступил в силу, но в рамках него действует мораторий, которого придерживаются все официальные ядерные державы. Нарушение этого моратория со стороны США, обещанная реакция России и, вероятно, Китая, а также ряда других стран похоронит все усилия международного сообщества последних 30 лет. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд поэтому не скрывал тревоги: «Испытание любой страной ядерного оружия нанесет вред глобальным усилиям по его нераспространению и поставит под удар мировую безопасность».

Елена Черненко