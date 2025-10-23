Главные новости за 23 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Жительницу Санкт-Петербурга, которая публикует ролики на тему криминала и психологии, задержали по подозрению в покушении на теракт. Диану Чистякову остановили накануне около территории на Загребском бульваре, где расположено здание правоохранительных органов. С собой 29-летняя жительница Северной столицы взяла три бутылки с зажигательной смесью. Она метнула две в сторону ворот. Далее ее задержали.

К строительству первого участка КАД-2 протяженностью 82 километра планируют приступить в начале 2026 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках следующего этапа проведут модернизацию Южного полукольца А-120, отметил чиновник. Во вторник, 23 октября, были оглашены сроки по второму этапу КАД-2: контракт на строительство планируется заключить в 2026 году, а проект будет готов в 2027 году. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «КАД-2 поедет ко второму этапу».

Стала известна новая дата открытия МФТРК «Голливуд» около станции метро «Пионерская» в Петербурге — 27 ноября. Это будет самый масштабный запуск торгового объекта в Петербурге за последние девять лет и крупнейший для торговой отрасли в РФ в этом году. Изначально торговый центр «Голливуд» в Петербурге изначально планировали открыть в августе, потом сроки сдвинулись на сентябрь, а затем на ноябрь. Подробнее о новом торговом центре — в материале «Ъ-СПб» «Какие люди в "Голливуде"».

Бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства в администрации Выборгского района Петербурга Владимир Шабаров погиб на отдыхе в Египте. Причиной смерти называют сердечный приступ. По данным СМИ, господин Шабаров вместе с детьми купался в море. В какой-то момент ребенок попросил отца подать руку, чтобы выйти из воды. Чиновник протянул руку и упал, спасти его не удалось.

Собственники крупных торговых комплексов и бизнес-центров Петербурга обратились к Александру Беглову с просьбой не утверждать новый отчет о кадастровой стоимости недвижимости или не поднимать налог на имущество до 2%, сохранив его на нынешнем уровне в 1,5% в 2026 году. Среди авторов обращения 11 компаний, в том числе холдинг «Адамант» (22 ТЦ), ГК «Империя» (48 БЦ «Сенатор»), УК «Теорема» (12 БЦ), собственники ТЦ «Жемчужная плаза», «Лето», «Невский центр», «Пассаж», «Московский универмаг» и аутлета «Пулково».

Вице-губернатор по социальной политике Ленобласти Николай Емельянов с высокой долей вероятности покинет свой пост. Чиновник, по данным СМИ, готовится стать и. о. ректора Гатчинского государственного университета. Предыдущего ректора вуза Александра Туфанова подозревают в организации канала незаконной миграции с использованием служебного положения

Парламент Петербурга принял за основу обновления в Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Необходимость изменения документа о социально-экономических планах региона чиновники объясняют тем, что с 2022 года, когда была подписана его последняя версия, произошли серьезные изменения, в результате чего прогнозы по развитию города стали более пессимистичными.

Две компании из Петербурга попали в 19-й пакет санкций Евросоюза. Речь идет об ООО «Радиофид Системы», занимающемся поставками беспроводных GSM решений, а также ООО «ЕвроИндустрия», поставляющем промышленное оборудование. Помимо этого, ограничения коснутся семи компаний из других городов. Дата включения их в санкционные списки — 24 октября.

Петербуржцу дали 18 лет лишения свободы за пособничество террористам из Украины и госизмену. Решение 23 октября вынес 1-й Западный окружной военный суд. Согласно опубликованному ранее обвинительному заключению прокуратуры Петербурга в отношении 25-летнего Георгия Левашова, приговор связан с участием в деятельности признанного террористической организацией и запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса».

По похожему делу сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Карелии, который собирал информацию о дислокации ВС РФ для украинских кураторов. По данным следствия, злоумышленник установил контракт с куратором через мессенджер, в скором времени по заданию последнего он обследовал железнодорожный мост в регионе для подготовки теракта. Сейчас задержанный находится в СИЗО, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности).

Глава комитета по строительству Игорь Креславский заявил о кардинально возросшем темпе развития петербургской подземк. По словам чиновника, производительность работ удалось увеличить в десять раз. В качестве доказательств господин Креславский привел «коричневую» ветку метро, где не так давно запустили пятый проходческий щит. Две станции новой линии будут доступны для пассажиров в начале 2026 года.

Полиция задержала руководителя организации, допустившей размещение отходов около военно-исторического комплекса «Невский пятачок», возбуждено дело по статье о незаконном предпринимательстве. По информации прокуратуры, фирма заключила контракт на сумму более 31 млн рублей на ликвидацию свалки с условием утилизации мусора на лицензированном полигоне, однако их вывезли на территорию, не предназначенную для этого.

Петербург не будет выкупать бывшее здание кинотеатра «Слава». Собственник планирует провести в здании ремонт, а появившаяся в начале сентября информация о его продаже не соответствует действительности, заявили в администрации Фрунзенского района. Ранее депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь предложил приобрести объект в собственность города.

Минобороны РФ поддержало создание в Ленинградской области военизированного подразделения «БАРС-47». Его главными задачами станут защита и контроль неба над регионом. «На первом этапе планируем принять 105 человек, подразделение получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы»,— заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко Дрозденко.

Два петербургских девелопера получили разрешения на застройку участков на Обводном канале — на территории, часть которой до 2024 года принадлежала китайской ГК «Хуа Жень». ООО «Специализированный застройщик "Ставни Обводный"» построит здание на 382 квартир общей площадью около 17 тыс. кв. м, а ООО «Специализированный застройщик "Измайловский"» пять зданий жилой площадью 18,6 тыс. кв. м (один корпус) и 29,2 тыс. кв. м (четыре корпуса). Общее количество квартир составит около 900.