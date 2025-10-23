Суд дал петербуржцу 18 лет по обвинению в пособничестве террористам и госизмене

Жителя Петербурга приговорили к 18 годам лишения свободы за пособничество террористам из Украины и госизмену. Решение 23 октября вынес 1-й Западный окружной военный суд, сообщает 78.ru.

Согласно опубликованному ранее обвинительному заключению прокуратуры Петербурга в отношении 25-летнего Георгия Левашова, приговор связан с участием в деятельности признанного террористической организацией и запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса».

Молодому человеку было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

Согласно материалам дела, с ноября 2023-го по февраль 2024 года фигурант установил в сети контакты с украинским вооруженным формированием. Правоохранители утверждают, что после обучения и получения им инструкций он занялся передачей «куратору» сведений о месте расположения одного из добровольческих подразделений ВС РФ в зоне СВО, а также лиц, собирающих гуманитарную помощь.

Установлено, что петербуржец проводил разведку местности и снимал обстановку вблизи одного из нефтегрузовых комплексов. «В ходе переписки с боевиками Левашов получил от них сведения о способах изготовления самодельной зажигательной смеси и необходимых мерах конспирации. С целью оказания содействия в совершении теракта он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые спрятал на территории кладбища»,— отмечалось в сообщении надзорного органа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики задержали жителя Карелии по подозрению в содействии ВСУ.

Артемий Чулков