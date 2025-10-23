Экс-начальник отдела администрации Выборгского района скончался на отдыхе в Египте

Бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства в администрации Выборгского района Петербурга Владимир Шабаров скончался на отдыхе в Египте, сообщает «КП-Петербург». Причиной смерти называют сердечный приступ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-начальник отдела районного хозяйства и благоустройства в администрации Выборгского района Петербурга Владимир Шабаров

Фото: Пресс-служба Смольного Экс-начальник отдела районного хозяйства и благоустройства в администрации Выборгского района Петербурга Владимир Шабаров

Фото: Пресс-служба Смольного

По данным издания, господин Шабаров вместе с детьми купался в море. В какой-то момент ребенок попросил отца подать руку, чтобы выйти из воды. Чиновник протянул руку и упал, спасти его не удалось. Коллеги покойного, который покинул администрацию в 2024 году, организовали сбор для транспортировки тела в Петербург.

Андрей Маркелов