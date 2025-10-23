STAVNI и RBI получили разрешения на застройку участка на Обводном канале

Два петербургских застройщика получили разрешения на застройку участков на Обводном канале — на территории, часть которой до 2024 года принадлежала китайской ГК «Хуа Жень».

Компании ООО «Специализированный застройщик "Ставни Обводный"» выдали разрешение на строительство жилья по адресу: набережная Обводного канала, д. 118А, литер С. Девелопером проекта выступает компания STAVNI. В компании говорят, что завершение строительства ожидается в конце 2028 года.

Как рассказал генеральный директор STAVNI Александр Свинолобов, проект предусматривает строительство здания на 382 квартир общей площадью около 17 тыс. кв. м.

В свою очередь, ООО «Специализированный застройщик "Измайловский"» получило разрешение на строительство по двум смежным участкам в квартале на набережной Обводного канала, 118А, литер М (ограничен Митрофаньевским шоссе и Измайловским бульваром). Сейчас в этой локации расположено здание площадью около 20 тыс. кв. м, ранее использовавшееся как склад магазинов «Дикси». Девелопером этого проекта является группа RBI (компании на 100% принадлежит «СК "Измайловский"»).

В компании сообщили, что там появится в общей сложности пять корпусов жилой площадью соответственно 18 600 кв. м (отдельный П-образный корпус в глубине квартала) и 29 200 кв. м (четыре отдельно стоящих корпуса ближе к Митрофаньевскому шоссе). Общее количество квартир составит около 900. Ориентировочный срок реализации проектов — 2029 год.

Как сообщили в компаниях RBI и STAVNI, в рамках развития квартала предусматривается также строительстве поликлиники в составе жилого комплекса, школы, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Александра Хренкова