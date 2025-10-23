Блогер из Петербурга метнула коктейль Молотова у здания полиции в Купчино

Жительницу Санкт-Петербурга, которая публикует ролики на тему криминала и психологии, задержали по подозрению в покушении на теракт. Около полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ее остановили с коктейлями Молотова, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Задержанная по подозрению в покушении на теракт жительница Петербурга

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации СМИ, Диану Чистякову остановили накануне около территории на Загребском бульваре, где расположено здание правоохранительных органов. С собой 29-летняя жительница Северной столицы взяла три бутылки с зажигательной смесью. Она метнула две в сторону ворот. Далее ее задержали.

Полиция и следствие возбудили дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. «В ходе допроса девушка пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она ранее передала денежные средства»,— уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

Жительница Северной столицы — выпускница юридического факультета РГПУ имени Герцена. На ее видеоблоге, который посвящен тру-крайму, насчитывается почти 1,7 тыс. подписчиков, пишет «Фонтанка».

Татьяна Титаева