Емельянов может покинуть пост вице-губернатора по соцполитике Ленобласти

Вице-губернатор по социальной политике Ленобласти Николай Емельянов с высокой долей вероятности покинет свой пост, сообщает 47news. Чиновник, по данным издания, готовится стать исполняющим обязанности ректора Гатчинского государственного университета.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предыдущего ректора вуза Александра Туфанова подозревают в организации канала незаконной миграции с использованием служебного положения. Врио ректора сейчас числится Антон Моштаков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики пришли с обысками в университет в начале минувшего лета. По версии следствия, в ноябре 2024 года вуз якобы разослал жителям арабских стран более 20 приглашений на обучение, в дальнейшем учреждение ходатайствовало об их продлении. Все это ректорат делал за плату в размере 100-150 тыс. со студента.

Андрей Маркелов

