Две компании из Петербурга попали в обновленный санкционный список Евросоюза

Евросоюз включил в 19-й пакет антироссийских санкций производителей электроники и оборудования из ряда регионов РФ. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, в списке значится петербургское ООО «Радиофид Системы», занимающееся поставками беспроводных GSM решений, а также ООО «ЕвроИндустрия» из Петербурга, поставляющее промышленное оборудование.

Помимо этого, санкции коснутся компании АО «МИКРОЭМ», представленной в нескольких городах РФ, ООО «Транзит» из Владивостока, ООО Морган из Татарстана, ООО «Микродрайв» из Перми, ООО ОКБМ из Воронежской области, ООО «Битван» из Челябинска, ООО «Микросан», представляющее Новосибирск.

Дата включения всех перечисленных компаний в санкционные списки — 24 октября.

Ранее «Ъ» сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Россия ответит на санкции Евросоюза, когда они будут опубликованы. По словам госпожи Захаровой, Москва будет исходить из собственных «коренных интересов».

Андрей Цедрик