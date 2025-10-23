Петербург не планирует выкупать бывшее здание кинотеатра «Слава»
Санкт-Петербург не планирует выкупать бывшее здание кинотеатра «Слава». Об этом пишет 78.ru со ссылкой на администрацию Фрунзенского района.
Бывшее здание кинотеатра «Слава» после пожара
Фото: Сайт citywalls.ru
Собственник планирует провести в здании ремонт, а появившаяся в начале сентября информация о его продаже не соответствует действительности, заявили изданию в районной администрации.
В том же месяце депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь, основываясь на обращении жителей Купчино к городским властям, предложил выкупить объект. На месте «Славы» можно создать культурно-досуговый цент, в котором разместятся кинозал-лекторий, выставочные пространства, музей истории Купчино, помещения для кружков и студий и зимний сад, отмечал законодатель.
В администрации Фрунзенского района считают, что создание подобного центра не входит в список приоритетных задач, а его функции к выполняют кино-досуговый центр «Чайка», а также концертные залы дома молодежи «Фрунзенский» и райадминистрации.
Здание по адресу Бухарестская, 47 построили в 1967 году. В советское время там работал кинотеатр «Слава», а с 1990-х площади сдавались в аренду. В 2020 году Гостройнадзор Петербурга выдал ООО «ТК Слава» разрешение на строительство по этому адресу семиэтажного торгового центра, однако работы так и не начались. В 2023 году там случился пожар, после которого объект не восстанавливали.