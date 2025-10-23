Креславский: Производительность работ в петербургском метро увеличилась в 10 раз

Глава комитета по строительству Игорь Креславский заявил о кардинально возросшем темпе развития петербургской подземки, сообщает «Деловой Петербург» 23 октября. По словам чиновника, производительность работ удалось увеличить в десять раз.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В качестве доказательств господин Креславский привел «коричневую» ветку метро, где не так давно запустили пятый проходческий щит. Две станции новой линии будут доступны для пассажиров в начале 2026 года.

Он также ответил критикам на постоянные сравнения скорости строительства подземки в Москве и Петербурге. По мнению главы комитета по строительству, планы Смольного пропорциональны населению города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Тоннельметрострой» построит наклонные ходы четырех станций метро в Петербурге. Речь идет о «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

Андрей Маркелов