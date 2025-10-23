Петербургского бизнесмена задержали из-за свалки возле «Невского пятачка»

Полиция задержала руководителя организации, допустившей размещение отходов около военно-исторического комплекса «Невский пятачок». Возбуждено дело по статье о незаконном предпринимательстве, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации прокуратуры Ленинградской области, фирма заключила контракт на ликвидацию свалки с условием утилизации мусора на лицензированном полигоне. Однако директор компании организовал их вывоз на территорию, не предназначенную для этого. Пушкинский район Петербурга выделил на осуществление работ более 31 млн рублей.

Размещение отходов у комплекса «Невский пятачок» является угрозой для окружающей среды, а также оскорбляет память погибших, отметили в прокуратуре. В ходе действий полиции был установлен круг лиц, ответственных за нарушение законодательства.

«Примерный объем вывезенного строительного мусора составил 36 000 кубометров. Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате несанкционированной свалки, оценивается в 12 981 500 рублей»,— уточнили в полиции.

Правоохранители изъяли с места незаконной свалки бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компанию «Марта Модуль-8» обязали срочно убрать свалку возле Невского пятачка.

Татьяна Титаева