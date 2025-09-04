Здание бывшего кинотеатра «Слава» выставили на продажу за 380 млн рублей

Поврежденное при пожаре в 2023 году бывшее здание кинотеатра «Слава» продают на «Авито» по цене в 380 млн рублей. На объявление обратили внимание 3 сентября в группе «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

C 1990-х площади бывшего кинотеатра по адресу Бухарестская, 47 сдавались в аренду. В 2020 году Гостройнадзор Петербурга выдал ООО «ТК Слава» разрешение на строительство там семиэтажного торгового центра, однако работы так и не начались. Пожар в здании случился 16 сентября 2023 года, после чего его не восстанавливали.

Артемий Чулков