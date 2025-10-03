Открытие ТРК «Голливуд» снова перенесли, начало работы запланировано на ноябрь

Запуск торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» в очередной раз перенесли. Оно состоится в ноябре 2025 года, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на NF Group.

Фото: Nikoliers

Торговый центр планировали открыть в августе этого года, потом сроки сдвинулись на сентябрь. Сейчас в самом ТРК не готовы назвать точную дату запуска.

В список анонсированных арендаторов площадей в ТЦ вошли Lime, «Золотое яблоко», Zarina, Befree, Sela, Idol, «М. Видео — Эльдорадо» и «Перекрёсток». Также в комплексе расположатся фитнес-клуб DDX, развлекательный парк Teikaboom и фуд-холл.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что летом на рекрутинговых сервисах появились объявления о поиске сотрудников в ТРК «Голливуд».

Артемий Чулков