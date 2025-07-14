Какие люди в «Голливуде»

На рекрутинговых сервисах появились объявления о поиске сотрудников в ТРК «Голливуд». Самый крупный из строящихся торговых центров в Петербурге планируется открыть уже в этом году. Эксперты оценивают, что управление таким комплексом может обходиться примерно в 2,5 млн рублей в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК «Голливуд» Фото: ТРК «Голливуд»

Доступные вакансии в объявлениях: лифтер, кладовщик, сервис-менеджер DDX Fitness, продавец в магазины «Золотое яблоко», Bork, Mjolk, Falconeri и Togas, «Маленькая леди», TJ Collection, Bosco di Сiliegi, Robinzon, Palmetta, магазин чая «Унция», Max Mara, «Локситан», «Перекресток» (туда также набирают поваров и сборщиков заказов). Сотрудники также нужны турагентству Anex, Arive, Haier и «Рив Гош». В «Рив Гош», помимо этого, предлагается вакансия администратора-охранника. Также ищут руководителей точек Bork, Mango и Anna Verdi и администраторов в кафе «Британские пекарни» и магазин женской одежды Pompa.

В ООО «ТРЦ "Голливуд"» от комментариев по поводу набора персонала и планов открытия отказались, сообщив лишь, что на данном этапе (работа с арендаторами, реклама, пиар и т. п.) подготовкой к открытию занимается компания Nikoliers. Там также воздержались от комментариев.

«В среднем на подобный объект может потребоваться до 25 человек, которые возьмут на себя эксплуатацию, клининг, охрану, диспетчеризацию и продвижение»,— считает управляющий директор торговых центров Becar PM Алексей Попиков. Подсчитать количество необходимых сотрудников для торговых точек, по мнению эксперта, невозможно, поскольку в этом вопросе все зависит от политики конкретного бренда.

Управление подобным ТЦ в целом, по оценке господина Попикова, может стоить от 2,5 млн рублей в месяц.

Торговый комплекс «Голлвиуд» будет расположен у метро «Пионерская». Его общая площадь составит 115 тыс. кв. м, арендопригодная — 60 тыс. кв. м. По данным Rusprofile, ООО «ТРЦ "Голливуд"» владеют Дмитрий Озерский (34%), Руслан Матюхин (21%), Александр Селищев (12,5%) и паевой инвестиционный фонд «Капитал 2.0» (32,5%). Ранее (до 2022 года) в состав учредителей входили совладельцы «Евроинвест Девелопмент» Андрей Березин и Юрий Васильев.

Разрешение на возведение ТРК на месте недостроенного кинотеатра «Русь» было выдано в январе 2020 года. Открытие, запланированное на 2023 год, несколько раз переносилось. В декабре 2024-го КГА согласовал архитектурный облик объекта. На момент начала работ в проект собирались инвестировать $120 млн, данные по актуальным затратам в компании не предоставили.

Артемий Чулков, Татьяна Титаева