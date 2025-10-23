Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силовики задержали жителя Карелии по подозрению в содействии ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Карелии, который собирал информацию о дислокации ВС РФ для украинских кураторов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленник установил контракт с куратором через мессенджер, в скором времени по заданию последнего он обследовал железнодорожный мост в регионе для подготовки теракта.

Сейчас россиянин находится в СИЗО, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге арестовали мужчину за посылку со «взрывным устройством» в Татарстан.

Андрей Маркелов

