Силовики задержали жителя Карелии по подозрению в содействии ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Карелии, который собирал информацию о дислокации ВС РФ для украинских кураторов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленник установил контракт с куратором через мессенджер, в скором времени по заданию последнего он обследовал железнодорожный мост в регионе для подготовки теракта.

Сейчас россиянин находится в СИЗО, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге арестовали мужчину за посылку со «взрывным устройством» в Татарстан.

Андрей Маркелов