Силовики задержали жителя Карелии по подозрению в содействии ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Карелии, который собирал информацию о дислокации ВС РФ для украинских кураторов, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Злоумышленник установил контракт с куратором через мессенджер, в скором времени по заданию последнего он обследовал железнодорожный мост в регионе для подготовки теракта.
Сейчас россиянин находится в СИЗО, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности).
