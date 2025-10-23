Урезанные амбиции представили депутатам

Администрация Петербурга вынесла на рассмотрение депутатов городского парламента обновления в Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Необходимость изменения документа о социально-экономических планах региона чиновники объясняют тем, что с 2022 года, когда была подписана его последняя версия, произошли серьезные изменения, в результате чего прогнозы по развитию города стали более пессимистичными. Слегка покритиковав документ, парламентарии приняли его за основу.

Документ приняли за основу 46 голосами «за». Против проголосовали лишь два депутата

Стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года (Стратегия-2035) определяет будущее региона на ближайшие несколько лет. Ее начали реализовывать в 2019 году, периодически внося в документ правки в зависимости от обстоятельств. Последний раз документ изменили в 2022 году. В конце августа 2025 года Смольный предложил обновление планов развития города до 2035 года. Прогноз у петербургского правительства на ближайшие десять лет оказался достаточно пессимистичный. Рост экономики замедлится, безработица и бедность вырастут, несмотря на увеличение средней зарплаты, метростроение сбавит и так не впечатляющие темпы (до 2035-го в стратегии прописано 16 новых станций, а в Генплане лишь на ближайшие пять лет — 18 станций, без учета «Театральной»).

Согласно последнему обновлению Стратегии-2035, власти рассчитывают нарастить доходы бюджета к концу этого срока минимум до 2,9 трлн рублей (в 2,2 раза по сравнению с 2024-м). Для этого город должен стабильно увеличивать темпы роста ВРП. Надеется город увидеть и рост объема инвестиций в основной капитал — до 3,9 трлн рублей (в 2,6 раза в сравнении с 2024-м).

Планы на ближайшие десять лет депутатам представлял вице-губернатор Валерий Москаленко. Он отметил, что сейчас стратегия требует корректировки с учетом развития технологий, внедрения инноваций и общей международной обстановки. Необходимо, по мнению чиновников, учесть и новые цели и задачи, определенные президентом России в указе о национальных целях развития до 2030 года.

Господин Москаленко отчитался об уже существующих социальных результатах. Число жителей Санкт-Петербурга с 2019 года выросло почти на 2% и составляет сейчас 5,653 млн человек. Доля жителей с низкими доходами сократилась с 6,6 до 3,5%. Средняя заработная плата выросла на 70% и составила 110 тыс. рублей. Что касается комфортности в городе, то 71% региональных дорог соответствуют современным стандартам, отметил чиновник, а модернизация коммунальной инфраструктуры снизила износ сетей на 4%. Похвастались в Смольном и почти троекратным ростом уровня переработки мусора, до 84%. Доходы бюджета города выросли вдвое, до 1,3 трлн рублей, доля Санкт-Петербурга в валовом региональном продукте страны увеличилась с 5,4 до 6,9%.

Есть и слабые стороны, которые Валерий Москаленко обозначил как вызовы и цели стратегии. О них говорили уже не так охотно. Основные вызовы сейчас — демографические и технологические. Но достичь целей по их преодолению можно повышением качества жизни горожан, признаются в петербургском правительстве.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук после выступления господина Москаленко констатировал, что в стратегии не прописано четкое развитие транспортной инфраструктуры на севере города, хотя он перегружен и транспорта не хватает. Хорошо бы, если бы в городе появилась кольцевая линия метро, понадеялся господин Зинчук. Валерий Москаленко ожидаемо ответил, что развитие транспорта в этом районе — это комплексный вопрос: «Он включает улично-дорожную сеть, метро и правила использования общественного транспорта. Основные моменты отражены в Генеральном плане, который уже принят и работает, там есть ответы на эти вопросы». Между тем север чиновник назвал не самой проблемной локацией с точки зрения транспорта.

Депутат Михаил Амосов («Справедливая Россия») заметил, что наибольший ажиотаж в обсуждении подобных городских документов получают цифры, касающиеся строительства метро. Проблемы с развитием подземки город связывает то с нехваткой финансирования, то с недостатками ныне ликвидированного частного «Метростроя». «Мы анализировали во фракции, как устроено строительство метро в Москве. В отдельные годы 10% бюджета тратили на эту статью расходов. А нам какая доля бюджета нужна? В течение многих лет нам говорят, что, может быть, и дали бы больше денег на это, но попросту не могут из-за отсутствия документации и планирования. Как вы видите решение этой проблемы? Цифра в 16 станций может оказаться просто хорошим лозунгом, на который люди реагируют»,— заключил господин Амосов.

Вице-губернатор же вернулся к тому, что эти станции построить удастся, если к 2035 году будет двукратный рост бюджета. Деньги на это предусмотрены, в том числе, в адресной инвестиционной программе. Планируется ежегодное освоение средств на метро в размере до 70 млрд рублей. А успеть все в срок, считает госслужащий, может государственный «Метрострой Северной столицы», который «набирает обороты и создает проектную компанию для управления процессами». В ответ на сравнение местной подземки с московской он добавил, что в Москве финансовый задел для строительства сформировался заметно раньше.

От «Единой России» задавал вопросы Павел Крупник. Он обратил внимание, что в документе не указано ничего о строительстве нового зоопарка в Юнтолово. Даже станция метро «Зоопарк» есть, а самого зоопарка нет, заметил парламентарий. Он добавил, что жители начали беспокоиться, не застроят ли участок новостройками. Господин

Москаленко ответил, что до 2030 года это «малореалистично», но к 2035 году «можно поставить такую задачу». Причина проста: денег нет. Но если какие-то частники решат поучаствовать в этом деле финансово, то все возможно, заметил чиновник. Но сначала нужно определиться с местом, сказал господин Москаленко. Это вызвало удивление спикера Александра Бельского: по его словам, место уже определено. Защитник проекта Стратегии-2035 поспешил разочаровать собеседника: по поводу границ размещения зоопарка в Смольном пока спорят.

Поддержать проект Стратегии-2035 не решилась фракция «Яблоко». «В плане нет расселения коммунальных квартир, сокращения очереди нуждающихся в жилье. Непонятно, как будет решена амбициозная задача строительства 16 станций метро при текущем финансировании. По нашим расчетам, денег не хватает»,— подчеркнула депутат Ольга Штанникова. «Яблоко» отметило также внутренние противоречия в стратегии. В документе прописано, что у властей охрана исторического наследия является приоритетной. Однако там же прописано, что в городе появятся высотки «Лахта-2» и «Лахта-3». «Очевидно, что строительство этих гигантов откроет "ящик Пандоры" и даст зеленый свет для вторжения небоскребов в жизнь Петербурга»,— добавила парламентарий.

Одним из ожидаемых результатов стратегии заявлено достижение Петербургом мирового уровня соблюдения гражданских прав и политических свобод. По этому поводу остается только взгрустнуть, заключила госпожа Штанникова, напомнив, что с 2020 года в городе действует запрет на публичные акции (ежегодно продлеваются коронавирусные ограничения). «"Яблоко" считает, что высокие экономические и социальные цели могут быть достигнуты только в условиях мира, прекращения гибели людей и выхода России из мировой изоляции»,— завершила выступление депутат.

Марина Шишкина поблагодарила правительство за документ, хоть и отметила его несовершенство. «Выдержит ли город такое количество "операций" на своем "теле"?»— спросила она, имея в виду, будет ли безопасно для систем водоснабжения и канализаций строить за десять лет 16 станций метро. Вопрос особенно актуальный в контексте аварии на улице Харченко, вспомнила депутат. «Я уже слушаю далеко не первый документ, и всегда у меня возникает один вопрос. Все говорят: "Построим столько-то школ, столько-то дорог, станций". А это хорошо или плохо? Любая стратегия должна строиться не только на количественных методах, но и на качественных. Мы должны знать, почему, зачем, для чего. Нам не хватает такого разговора»,— отметила госпожа Шишкина.

Полина Пучкова