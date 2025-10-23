Урезанные амбиции представили депутатам
Смольный обновил план Стратегии развития города до 2035 года
Администрация Петербурга вынесла на рассмотрение депутатов городского парламента обновления в Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Необходимость изменения документа о социально-экономических планах региона чиновники объясняют тем, что с 2022 года, когда была подписана его последняя версия, произошли серьезные изменения, в результате чего прогнозы по развитию города стали более пессимистичными. Слегка покритиковав документ, парламентарии приняли его за основу.
Документ приняли за основу 46 голосами «за». Против проголосовали лишь два депутата
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года (Стратегия-2035) определяет будущее региона на ближайшие несколько лет. Ее начали реализовывать в 2019 году, периодически внося в документ правки в зависимости от обстоятельств. Последний раз документ изменили в 2022 году. В конце августа 2025 года Смольный предложил обновление планов развития города до 2035 года. Прогноз у петербургского правительства на ближайшие десять лет оказался достаточно пессимистичный. Рост экономики замедлится, безработица и бедность вырастут, несмотря на увеличение средней зарплаты, метростроение сбавит и так не впечатляющие темпы (до 2035-го в стратегии прописано 16 новых станций, а в Генплане лишь на ближайшие пять лет — 18 станций, без учета «Театральной»).
Согласно последнему обновлению Стратегии-2035, власти рассчитывают нарастить доходы бюджета к концу этого срока минимум до 2,9 трлн рублей (в 2,2 раза по сравнению с 2024-м). Для этого город должен стабильно увеличивать темпы роста ВРП. Надеется город увидеть и рост объема инвестиций в основной капитал — до 3,9 трлн рублей (в 2,6 раза в сравнении с 2024-м).
Планы на ближайшие десять лет депутатам представлял вице-губернатор Валерий Москаленко. Он отметил, что сейчас стратегия требует корректировки с учетом развития технологий, внедрения инноваций и общей международной обстановки. Необходимо, по мнению чиновников, учесть и новые цели и задачи, определенные президентом России в указе о национальных целях развития до 2030 года.
Господин Москаленко отчитался об уже существующих социальных результатах. Число жителей Санкт-Петербурга с 2019 года выросло почти на 2% и составляет сейчас 5,653 млн человек. Доля жителей с низкими доходами сократилась с 6,6 до 3,5%. Средняя заработная плата выросла на 70% и составила 110 тыс. рублей. Что касается комфортности в городе, то 71% региональных дорог соответствуют современным стандартам, отметил чиновник, а модернизация коммунальной инфраструктуры снизила износ сетей на 4%. Похвастались в Смольном и почти троекратным ростом уровня переработки мусора, до 84%. Доходы бюджета города выросли вдвое, до 1,3 трлн рублей, доля Санкт-Петербурга в валовом региональном продукте страны увеличилась с 5,4 до 6,9%.
Есть и слабые стороны, которые Валерий Москаленко обозначил как вызовы и цели стратегии. О них говорили уже не так охотно. Основные вызовы сейчас — демографические и технологические. Но достичь целей по их преодолению можно повышением качества жизни горожан, признаются в петербургском правительстве.
Депутат от КПРФ Алексей Зинчук после выступления господина Москаленко констатировал, что в стратегии не прописано четкое развитие транспортной инфраструктуры на севере города, хотя он перегружен и транспорта не хватает. Хорошо бы, если бы в городе появилась кольцевая линия метро, понадеялся господин Зинчук. Валерий Москаленко ожидаемо ответил, что развитие транспорта в этом районе — это комплексный вопрос: «Он включает улично-дорожную сеть, метро и правила использования общественного транспорта. Основные моменты отражены в Генеральном плане, который уже принят и работает, там есть ответы на эти вопросы». Между тем север чиновник назвал не самой проблемной локацией с точки зрения транспорта.
Депутат Михаил Амосов («Справедливая Россия») заметил, что наибольший ажиотаж в обсуждении подобных городских документов получают цифры, касающиеся строительства метро. Проблемы с развитием подземки город связывает то с нехваткой финансирования, то с недостатками ныне ликвидированного частного «Метростроя». «Мы анализировали во фракции, как устроено строительство метро в Москве. В отдельные годы 10% бюджета тратили на эту статью расходов. А нам какая доля бюджета нужна? В течение многих лет нам говорят, что, может быть, и дали бы больше денег на это, но попросту не могут из-за отсутствия документации и планирования. Как вы видите решение этой проблемы? Цифра в 16 станций может оказаться просто хорошим лозунгом, на который люди реагируют»,— заключил господин Амосов.
Вице-губернатор же вернулся к тому, что эти станции построить удастся, если к 2035 году будет двукратный рост бюджета. Деньги на это предусмотрены, в том числе, в адресной инвестиционной программе. Планируется ежегодное освоение средств на метро в размере до 70 млрд рублей. А успеть все в срок, считает госслужащий, может государственный «Метрострой Северной столицы», который «набирает обороты и создает проектную компанию для управления процессами». В ответ на сравнение местной подземки с московской он добавил, что в Москве финансовый задел для строительства сформировался заметно раньше.
От «Единой России» задавал вопросы Павел Крупник. Он обратил внимание, что в документе не указано ничего о строительстве нового зоопарка в Юнтолово. Даже станция метро «Зоопарк» есть, а самого зоопарка нет, заметил парламентарий. Он добавил, что жители начали беспокоиться, не застроят ли участок новостройками. Господин
Москаленко ответил, что до 2030 года это «малореалистично», но к 2035 году «можно поставить такую задачу». Причина проста: денег нет. Но если какие-то частники решат поучаствовать в этом деле финансово, то все возможно, заметил чиновник. Но сначала нужно определиться с местом, сказал господин Москаленко. Это вызвало удивление спикера Александра Бельского: по его словам, место уже определено. Защитник проекта Стратегии-2035 поспешил разочаровать собеседника: по поводу границ размещения зоопарка в Смольном пока спорят.
Поддержать проект Стратегии-2035 не решилась фракция «Яблоко». «В плане нет расселения коммунальных квартир, сокращения очереди нуждающихся в жилье. Непонятно, как будет решена амбициозная задача строительства 16 станций метро при текущем финансировании. По нашим расчетам, денег не хватает»,— подчеркнула депутат Ольга Штанникова. «Яблоко» отметило также внутренние противоречия в стратегии. В документе прописано, что у властей охрана исторического наследия является приоритетной. Однако там же прописано, что в городе появятся высотки «Лахта-2» и «Лахта-3». «Очевидно, что строительство этих гигантов откроет "ящик Пандоры" и даст зеленый свет для вторжения небоскребов в жизнь Петербурга»,— добавила парламентарий.
Одним из ожидаемых результатов стратегии заявлено достижение Петербургом мирового уровня соблюдения гражданских прав и политических свобод. По этому поводу остается только взгрустнуть, заключила госпожа Штанникова, напомнив, что с 2020 года в городе действует запрет на публичные акции (ежегодно продлеваются коронавирусные ограничения). «"Яблоко" считает, что высокие экономические и социальные цели могут быть достигнуты только в условиях мира, прекращения гибели людей и выхода России из мировой изоляции»,— завершила выступление депутат.
Марина Шишкина поблагодарила правительство за документ, хоть и отметила его несовершенство. «Выдержит ли город такое количество "операций" на своем "теле"?»— спросила она, имея в виду, будет ли безопасно для систем водоснабжения и канализаций строить за десять лет 16 станций метро. Вопрос особенно актуальный в контексте аварии на улице Харченко, вспомнила депутат. «Я уже слушаю далеко не первый документ, и всегда у меня возникает один вопрос. Все говорят: "Построим столько-то школ, столько-то дорог, станций". А это хорошо или плохо? Любая стратегия должна строиться не только на количественных методах, но и на качественных. Мы должны знать, почему, зачем, для чего. Нам не хватает такого разговора»,— отметила госпожа Шишкина.
Документ приняли за основу 46 голосами за. Против проголосовали лишь два депутата.