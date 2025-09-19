Петербургский депутат предложил выкупить кинотеатр «Слава» в Купчино

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь от партии «Единая Россия» обратился к «профильному вице-губернатору» с инициативой по выкупу бывшего здания кинотеатра «Слава» в Купчино. Об этом господин Рябоконь сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт citywalls.ru Фото: Сайт citywalls.ru

Здание по адресу Бухарестская, 47 построили в 1967 году. В советское время там работал кинотеатр «Слава», а с 1990-х площади сдавались в аренду. В 2020 году Гостройнадзор Петербурга выдал ООО «ТК Слава» разрешение на строительство по этому адресу семиэтажного торгового центра, однако работы так и не начались. В 2023 году там случился пожар, после которого объект не восстанавливали.

В 2025 году здание выставили на продажу за 380 млн рублей. В начале сентября жители Купчино обратились к властям Петербурга с просьбой восстановить объект.

«Я убежден, что мы не должны терять эту историческую и социально значимую точку притяжения. Фрунзенский район нуждается в современном, многофункциональном культурном центре, где могли бы встречаться, учиться и отдыхать люди всех возрастов»,— заявил Андрей Рябоконь в публикации.

Депутат отметил, что на месте «Славы» можно разместить кинозал-лекторий, выставочные пространства, музей истории Купчино, помещения для кружков и студий, а также зимний сад .

Артемий Чулков