В Ленобласти создадут военизированное подразделение для защиты от нападений с воздуха

Минобороны РФ поддержало создание в Ленинградской области военизированного подразделения «БАРС-47». Его главными задачами станут защита и контроль неба над регионом, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

«На первом этапе планируем принять 105 человек, подразделение получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы»,— пишет господин Дрозденко. По его словам, в подразделении будут особенно рады видеть ветеранов СВО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 22 октября в небе над Ленобластью сбили четыре беспилотника.

Артемий Чулков