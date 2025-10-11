Зарубежные СМИ: Почему Себастьен Лекорню снова стал премьер-министром Франции?

В начале недели глава французского правительства ушел в отставку, а 10 октября президент Эммманюэль Макрон переназначил его на пост премьер-министра. Его первый срок продлился меньше месяца. Сам чиновник пообещал сделать все возможное, чтобы утвердить до конца 2025 года бюджет страны. И добавил, что новый состав правительства «будет олицетворять обновление и разнообразие навыков». Впрочем, почти сразу главы оппозиционных партий пригрозили выдвинуть вотум недоверия. После таких же заявлений премьер-министр и уходил в отставку 6 октября. Накануне переназначения Макрон встретился с представителями Национального собрания, в Версальский дворец пришли главы почти всех партий. Правда, президент не позвал лидеров двух главных оппозиционных сил — правого «Национального объединения» и левой «Непокоренной Франции». Впрочем, члены приглашенных партий тоже остались разочарованными, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Как пишет Reuters, второй пост Лекорню будет не легче первого из-за реакции оппозиции. В этот раз Макрон дал бывшему сопартийцу некий карт-бланш, рассказало агентству окружение президента. Лидер Франции обозначил, что у премьер-министра будет достаточно пространства для маневра, в первую очередь, чтобы согласовать новый состав правительства. В противном случае Макрону все-таки придется объявить внеочередные выборы. А такой сценарий, по мнению источников Reuters, больше всего выгоден правым партиям. Перед тем как объявить нового премьера, президент попытался заручиться поддержкой оппозиции, в том числе представителей левого блока и «зеленых»

Беседа, по данным Associated Press, длилась больше двух часов. Некоторые партии сразу предупредили, что еще одного премьер-министра из лагеря Макрона Национальная ассамблея отвергнет.

По словам источников Le Monde, левые и «зеленые» на встрече выдвинули президенту те же требования, что звучали раньше. Так, в проекте бюджета должны учитываться налоги на богатых, а пенсионную реформу нужно хотя бы отложить. Макрон якобы парировал текстом конституции. По ней он не управляет страной, поэтому такие вопросы оппозиция должна задавать будущему премьер-министру. Для собеседников Le Monde создалось впечатление, что французский лидер просто перекладывает ответственность. Впрочем, позднее Макрон разрушил последние надежды оппозиции на власть. Покидая Елисейский дворец, лидеры партий были в гневе, отмечает издание.

В руководстве Национального собрания решение Макрона осудили почти единогласно, пишет газета Le Parisien. Для них встреча с партиями стала «прискорбным зрелищем». Из-за этого газета допускает больше компромиссов на втором сроке Лекорню, чтобы избежать нового вотума недоверия. В этот раз премьеру даже придется отказаться от пенсионной реформы, которая стала одним из ключевых направлений политики Макрона.

Неутешительный прогноз дали и источники Bloomberg, ведь правительство будет иметь дело с тем же раздробленным парламентом, что и раньше. При этом у партий нет стимула идти на компромиссы. Больший смысл имеет подготовка к президентским выборам, которые пройдут уже через полтора года.

