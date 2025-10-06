Не приходя в собрание

Во Франции — настоящий политический взрыв. Премьер-министр Себастьен Лекорню, которому вчера с таким трудом удалось сформировать кабинет, сегодня утром, 6 октября, подал в отставку. Лекорню лично передал президенту заявление о сложении полномочий — всего через сутки после оглашения состава правительства. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Фото: File Photo / Reuters Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Фото: File Photo / Reuters

5 октября во Франции после рекордно долгой паузы было сформировано правительство премьер-министра Себастьена Лекорню. В его просуществовавшем несколько часов кабинете оказались в основном те же политики и администраторы, что входили в предыдущее, отправленное в отставку правительство Франсуа Байру.

26 дней понадобилось премьер-министру, чтобы представить свой кабинет. Антирекорд Пятой республики — отражение сложной политической ситуации, в которой оказались Лекорню и президент Эмманюэль Макрон. Почти месяц страна жила в ожидании нового правительства, а переговоры с партиями шли в атмосфере постоянных утечек, отказов и взаимных подозрений. А уже утром 6 октября премьер-министр поставил второй рекорд, представив президенту заявление об отставке менее чем через месяц после своего назначения.

Вот как развивались события, которые французские СМИ называют «громом среди ясного неба». На самом деле небо с самого начала не было ясным. Президент рекомендовал Лекорню пойти на мир с социалистами, сместив кабинет влево и тем самым придав ему устойчивость. Но левые — умеренные социалисты, воинственные экологи с коммунистами и яростные радикалы из «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона — отвергли соглашение. Тогда премьер обратился к умеренным правым из рядов «Республиканцев» — и после долгих колебаний те согласились войти в правительство. «Если мы не участвуем, мы отдаем власть левым, рискуя хаосом»,— пояснил лидер партии Брюно Ретайо. Тем не менее «Республиканцы» подчеркнули, что «поддержка не является карт-бланшем».

Вечером 5 октября секретарь Елисейского дворца Эмманюэль Мулен наконец зачитал список «главных» министров. Новое правительство оказалось практически старым. В ключевых министерствах — прежние руководители: Брюно Ретайо остается во главе МВД, Жеральд Дарманен — в Министерстве юстиции, Элизабет Борн — в образовании. На посту главы МИДа предполагался по-прежнему Жан-Ноэль Барро, Рашида Дати продолжала руководить культурой, Мануэль Вальс остался министром заморских территорий. Единственной неожиданностью стало возвращение в кабинет Брюно Ле Мэра, занимавшего с 2017 по 2024 год пост министра экономики и финансов. Он должен был занять кресло министра обороны, которое освободил ему Лекорню.

Левые партии — социалисты, экологи и «Непокоренная Франция» — немедленно заявили о том, что готовят проекты вотума недоверия. Жан-Люк Меланшон назвал новый кабинет «процессией призраков, состоящей на 80% из нынешних и бывших “Республиканцев”, собранной для продолжения политики, принесшей столько страданий». Не менее жестко высказался и глава «Национального объединения» (RN) Жордан Барделля: «Мы ясно предупреждали премьер-министра: или разрыв с прошлым, или вотум недоверия.

Правительство, объявленное этим вечером, составленное из последних макронистов, вцепившихся в плот “Медузы”,— это только преемственность и никакого разрыва, которого ждут французы».

Лекорню должен был представить во вторник в Национальной ассамблее программное заявление и заручиться вотумом доверия. Первое заседание правительства должно было состояться в понедельник днем. Но уже с утра лидер «Республиканцев» Брюно Ретайо созвал своих единомышленников и предупредил, что партия недовольна объявленным составом кабинета и планом ближайших действий Лекорню.

На фоне хора критических голосов премьер надеялся на сплоченность тех, кто все-таки решил его поддержать: «Республиканцев», центристов, макронистов. Хрупкая конструкция не выдержала сразу же: «Республиканцы» намекнули, что готовы отозвать поддержку, а «Национальное объединение» Марин Ле Пен дало понять, что ждет не дождется внеочередных парламентских выборов, надеясь завоевать большинство в Национальной ассамблее.

Таким образом, первый кризис правительства Лекорню завершился раньше, чем успел начаться. Новое правительство так и не провело ни одного заседания, а премьер ушел в отставку, так и не представив программу в парламенте. Франция вновь погрузилась в политическую неопределенность. Теперь внимание обращено к президенту Эмманюэлю Макрону, которому предстоит в кратчайшие сроки найти нового премьер-министра или иным способом пытаться восстановить управляемость страной.

Алексей Тарханов