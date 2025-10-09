Хорош рэпер к концерту

Канье Уэст снова не приедет в Москву. 8 октября в СМИ появилась новость о его декабрьском концерте в Лужниках. Как отмечалось, за выступление рэпер попросил гонорар больше чем в $1 млн. Впрочем, меньше чем через час эти сообщение опровергли. Летом 2024-го концерт рэпера в Москве таким же образом обещали провести четыре раза. При этом за последний год выступления зарубежных исполнителей в столице стали уже привычным делом. Сколько стоит привезти иностранного артиста в Москву? И станет ли их больше? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Только в сентябре в столице отметились сразу несколько легенд: рэперы Lil Pump, Джейсон Деруло и Xzibit, а также продюсер и создатель глобального тренда на жанр Electronic Пол Окенфолд. А вот концерт американского рэпера Swae Lee, автора саундтрека к фильму «Человек-паук: Через вселенные» не состоялся из-за бюрократических проволочек. Артист не успел оформить визу.

В основном организаторы привозят звезд второго эшелона, хотя есть и исключения. Но все выступают за оверпрайс. При этом для самого исполнителя за приездом в Россию стоит взвешенное решение, отмечает композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин: «Чтобы получить такие деньги, человек должен в принципе захотеть приехать в Россию. И тут работает сарафанное радио.

Постепенно проведение концертов в РФ перестало носить какой-то негативный смысл. Музыканты в основном позитивные ребята и говорят: "Мы хотим, нам нравится Россия, все круто! ". А есть те, которые скажут: "Зачем ты туда едешь!". Это все надо учитывать. Насчет цены, если кто-то когда-то заплатил за Полину Гагарину 24 млн руб., наверное, можно сдуру и 40 млн рубю отвалить за Тимбалэнда, если есть деньги».

Точные суммы гонораров неизвестны. Но, по данным агентства по бронированию артистов Celebrity Talent International, американский хип-хоп исполнитель Akon за концерт на «ЦСКА Арене» этим летом мог получить от $300 тыс. Есть и закрытые мероприятия. На одном из таких выступил продюсер мировых звезд Тимбалэнд. По данным СМИ, гонорар легенды R&B составил около 40 млн рублей. Правда, его работы — в основном коллаборации с другими артистами. И в некоторых треках партия продюсера ограничивалась междометиями.

Впрочем, большие гонорары таких артистов только похожи на благотворительность, отмечают эксперты. Организаторы зарабатывают на продажах еды и напитков, парковке. Но в большей степени это работа на портфолио — с опытом проще получить от иностранных агентов доступ к топ-артистам. При этом гонорар исполнителя — далеко не основная часть расходов, отмечает главный редактор информационное агентство InterMedia Евгений Сафронов: «Маршруты через бывшие советские республики серьезно сказались на стоимости артистов. Полноценный концерт звезды первого эшелона, это всегда очень дорого. Суммарные расходы составляют миллионы долларов. То есть артист может получить $1 млн, а стоимость концерта — $3 млн. Во многих случаях промоутер готов пойти на убыток, чтобы, например, сохранить коллектив, чтобы о нем не забыли».

Любимых артистов россияне пытаются «ловить» в странах Ближнего зарубежья. По данным «Яндекс Афиши», с начала года продажи билетов на зарубежные концерты выросли год к году в 70 раз. Из ближайших большой спрос на Андрэа Бочелли в Казахстане, рассказала “Ъ FM” начальник отдела продаж туркомпании «Содис» Ирина Мануильская. Стоимость пакета на три дня на человека стартует от 200 тыс. руб., отметила собеседница “Ъ FM”: «Трансферы, проживание в Ritz-Carlton, билеты на концерт — все входит в стоимость, останется только выбрать авиаперелет. Эконом-класс стоит в районе 40 тыс. руб., бизнес — 170 тыс. Для VIP-клиентов мы предлагаем доплату за места в партере. Во втором и третьем ряду — $750. А если самый партер, ближайший к Андреа Бочелли, оплата за человека составит $1 тыс.».

По оценкам Института музыкальных инициатив, выступлений иностранных артистов станет больше, но в основном на электронных фестивалях. Геополитика, курсы валют и проблемы с логистикой даже для более открытого рынка будут сдерживающими факторами. А вот «новые старые» «Плывет веночек» и «Ясный мой свет» не сдержит ничего.

