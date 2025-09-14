Музыка их связала

Спрос на концерты и фестивали резко вырос, как и цены на билеты. Крупнейшие билетные сервисы подвели итоги летнего сезона, зафиксировав положительную динамику по продажам билетов на музыкальные события. Так, с июня по август «Яндекс.Афиша» реализовал 1,3 млн билетов, что на 59% больше в сравнении с летом прошлого года. «МТС Live» отмечает рост показателя за тот же период в случае с концертами на 21%, на фестивали — на 14%, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Вместе с тем билеты подорожали почти на четверть год к году, сообщают представители индустрии. В том, что рост цен не отпугнул аудиторию, нет ничего удивительного, считает директор Moscow Music School Артем Адырхаев: «Концерт — это более мощный инструмент саморегуляции, чем музыка в наушниках. Потому что там, и это важно, присутствуют другие люди. На фестивали и концерты люди ходят в том числе за чувством единения. Если смотреть на вопрос с чисто коммерческой точки зрения, то в России сейчас подрастает очень прикольное поколение музыкантов, которые абсолютно потрясающи с точки зрения продукта. Это и Zoloto, и "Сироткин", и "Бонд с кнопкой", много кто, всех не перечислишь. С точки зрения продукта это то, чего публика долго требовала, и рынок начинает потребителю давать, условно говоря, то, чего он хотел. И поэтому люди готовы платить за это деньги».

У молодых исполнителей — солдауты в клубах. У именитых — на более массовых площадках и стадионах. За два дня в «Лужниках» рэпер Баста собрал 150 тыс. человек. Егор Крид и Леонид Агутин — по 75 тыс. зрителей в Москве. У последнего — в активе еще и «Газпром Арена». «Руки Вверх» пять дней подряд заполняли «ВТБ Арену», туда пришли 65 тыс. человек. Сейчас площадки распродаются задолго до концерта или фестиваля. Билеты на «Дикую мяту-2026», которая проводится в Тульской области, доступны для покупки на этой неделе. Как рассказали “Ъ FM” организаторы, реализовано уже несколько тысяч билетов, хотя лайнап еще не объявлен. Но делать прогнозы по сборам на следующий сезон пока рано, отметил продюсер Андрей Клюкин: «Была пандемия COVID-19, началась СВО. Это тоже сильное потрясение, оно продолжается. Но я думаю, что рынок просто стабилизируется, приходит в норму, с одной стороны. С другой, сейчас мы все видим огромный музыкальный подъем с точки зрения появления в последние три-четыре года новых ярких, замечательных артистов.

Если сейчас промоутеры откроют календарик заполняемости стадионов, то увидят, что организовать концерт в 2026-м не получится, потому что все даты заняты.

При этом, если говорить про прогнозы, то, например, в южных регионах опасность дроновых атак сохраняется, все это понимают. Есть разные другие угрозы. Кроме того, в сентябре вступил новый закон об обеспечении безопасности на фестивалях. Это тоже отдельная сложная история, потому что, думаю, не все площадки смогут выполнить заложенные им требования».

Успех событий гарантирует и промоушен, который за последние несколько лет значительно эволюционировал, пояснил руководитель маркетингового агентства Digital Duke Денис Негляд:«Основным драйвером роста направления становится появление новых городских форматов, развитие внутреннего музыкального туризма, а также запуски региональных фестивалей. Один из них мы продвигали этим летом. Это серия летних концертов топовых артистов в Москве. Проект, с которым мы работаем третий год, показывает хороший результат. В этом году мы вывели его в стабильный солдаут ключевых хедлайнеров и увеличили конверсию в два раза по сравнению с 2024-м».

В 2026 году «Лужники» планирует собрать и одна из главных звезд этого сезона — Надежда Кадышева. Продажу билетов начали почти за год.

Юлия Савина