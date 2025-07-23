Фанаты постояли за концерт

Очередь на российско-грузинской границе выросла из-за концерта Джастина Тимберлейка. В последние пару дней у российского КПП Верхний Ларс туристы проводили по 10-14 часов. Легковушки и микроавтобусы с фанатами выстроились в многокилометровую очередь, чтобы успеть на встречу с исполнителем, который выступит 23 июля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Ситуация усугубляется тем, что концерт проходит в разгар туристического сезона, говорят местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О ситуации на месте “Ъ FM” рассказала Диана, проходившая таможню с другой стороны: «К КПП со стороны Грузии мы подъехали к 11 часам и за 20 минут его прошли, очень быстро. А вот со стороны России творилось, конечно, что-то неимоверное, люди стояли по 10 часов, очередь была просто огромная».

На концерт певца в Грузию прибыли более 20 тыс. туристов при заполняемости стадиона в 55 тыс., сообщала министр культуры Тинатин Рухадзе. В городе увеличили время работы метрополитена и автобусов, чтобы зрители могли добраться домой. Несмотря на то, что билеты были раскуплены буквально за несколько часов после старта продаж, фанаты нашли способы попасть на шоу, рассказала Анастасия Абунькова: «У нас все это получилось очень спонтанно. В апреле уже был sold out, это действительно так. Но потом ближе к концерту у кого-то планы менялись, и люди сдавали билеты. Я нашла Telegram-канал, где можно было их приобрести. Администраторы этого паблика проверяли перекупщиков, но все равно на свой страх и риск мы билеты приобрели и решили добираться на самолете.

Те же, кто поехал на авто, делились тем, что стояли на границе по 14 часов, было сложно».

Билеты на концерт Тимберлейка стоили от $40 до $300. Российские фанаты готовы лететь на шоу тура и в Турцию, и в Азербайджан, поделилась собеседница “Ъ FM” Маргарита: «Я лечу на концерт Джастина Тимберлейка в Стамбул 30 июля, это было моей мечтой. Мне этот вариант показался наиболее удобным. Мы летим компанией фанатов. Стоимость билета начинается от $100 и до бесконечности, в общем, растет в геометрической прогрессии. Самые дорогие варианты, насколько я понимаю, это VIP-зона, туда они стоят около $700.

В последнее время в интернете я стала видеть большое количество предложений от турагентств как раз поездок "под ключ" именно на концерт Джастина Тимберлейка в Стамбуле. Но компании берут большую комиссию.

Если хочется организовать поездку самостоятельно, то это выходит значительно бюджетнее. И еще очень часто мне стали попадаться на "Авито" предложения из серии "куплю билет за вас со своей комиссией". Я полагаю, что в этом случае очень легко нарваться на мошенников».

Россияне соскучились по грандиозным шоу иностранных артистов. Их туры по Европе и странам СНГ привлекают фанатов, которые раньше раскупали билеты в Москве и Санкт-Петербурге, говорит исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «Будут гастролировать вокруг границ Российской Федерации те артисты, которые имеют большую фанатскую базу. Однозначно люди едут посмотреть на того, кто доступен. Я, например, в эти выходные отправлюсь на концерт Робби Уильямса. Соответственно, для этого мне надо будет оказаться в Мюнхене. У меня есть виза и деньги на билет. Но удастся мне долететь до Мюнхена с пересадкой в Стамбуле или нет, как вы понимаете, это лотерея. Здесь все-таки с этим попроще, виза не нужна, куча прямых рейсов.

Понимаю, почему люди, которые соскучились по таким видам шоу, решаются на поездку, особенно с учетом того, что, несмотря на отсутствие дипотношений, человеческие отношения между грузинами и россиянами нормальные. Такая же история, кстати говоря, с Казахстаном. Там пытались московские промоутеры делать пикник "Афиши", у них там были какие-то проблемы, но тем не менее в эту республику тоже артисты приезжают. Вместе с тем большие артисты, которые могут собирать стадионы от 20 тыс. до 60 тыс. или даже 100 тыс. человек, сейчас очень востребованы на Западе. А любой музыкант выберет лучше два города в зоне понятной досягаемости и логистики, чем поедет в неизвестную страну.

Думаю, что сейчас Тбилиси, Астана и Алматы проживают тот период, который Москва и Питер проходили где-то в середине 1990-х.

Пока большого бизнеса не будет. Не потому, что плохие промоутеры или зрители, а потому что артисты понимают, что заработают такие же деньги, но значительно с меньшим количеством нервотрепки».

21 июня на стадионе «Спартак» в Алматы прошел концерт американской 30 Seconds to Mars. В соцсетях завирусились видео, как во время технического сбоя зрители в темноте пели не песни рок-группы, а композиции МакSим, «Катюшу» и «Батарейку».

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Юлия Савина