Саммит ШОС, ВЭФ и землетрясение в Афганистане

Чем запомнилась неделя 1–5 сентября: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Фото: Hedayat Shah / AP

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Фото: Hedayat Shah / AP

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества» (председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул идею о создании системы глобального управления).

«Контуры многополярного мира сложились. Это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны» (президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай).

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, по мере того как вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки» (президент США Дональд Трамп в адрес лидеров Китая, КНДР и России во время парада в честь окончания Второй мировой войны в Пекине).

«Гайз, эти траблы — полный кринж» (фрагмент презентации, прослушанной президентом Владимиром Путиным во время посещения дальневосточного филиала национального центра «Россия» во Владивостоке).

Инициативы недели

США намерены сворачивать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы на сотни миллионов долларов.

Представители движения «Хамас» заявили, что готовы заключить сделку, при которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.

«Аэрофлот» предложил перераспределить часть субсидий с рейсов в европейской части страны на дальневосточные направления.

Компания Cognitive Pilot планирует запустить на территории Амурской области робото-тракторную станцию (РТС).

Цифры недели

До 30 суток смогут находится граждане России с обычным загранпаспортом на территории КНР.

Более 100 млрд руб. дополнительно выделило правительство на программы льготной ипотеки.

26 стран согласились разместить войска на Украине после прекращения огня.

40% города Газа контролирует Армия обороны Израиля, по заявлениям ее официального представителя Эфи Дефрина.

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек.

По букве закона

Владимир Путин поручил правительству в течение года утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

1 сентября вступили в силу изменения порядка миграционного учета в Москве и Подмосковье для трудовых мигрантов. Их обяжут установить мобильное приложение «Амина» и разрешить властям отслеживать их геолокацию.

Ozon начал процесс регистрации юрлица в России.

Сделки недели

Россия и Китай после пяти лет переговоров подписали меморандум о строительстве маршрута «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год через Монголию.

Государственная транспортная лизинговая компания заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Компания, учрежденная владельцем застройщика «Кронверк» Александром Шмидтом, выкупает за 2,88 млрд руб. здание гостиницы «Альянс Бородино» в Москве.

Отставки и назначения

Арестованный по делу о растрате врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров освобожден от должности и лишен допуска к гостайне.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

