Акционеры Ozon одобрили регистрацию юрлица в РФ

Ритейлер Ozon (MOEX: OZON) начал процесс регистрации юридического лица в России после утверждения акционерами необходимых изменений на внеочередном собрании 1 сентября.

Компания сообщила, что была выбрана новая организационно-правовая форма, уставный капитал номинирован в рублях, утвержден новый устав и предоставлены полномочия совету директоров для завершения процесса перерегистрации.

В конце июля Ozon получил одобрение от кипрского регистратора на перенос юрисдикции в Россию. Решение о смене юрисдикции с Кипра на Россию было принято акционерами 27 декабря 2024 года.

Компания планирует завершить редомициляцию до конца 2025 года и зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в форме Международной компании Публичного акционерного общества Озон.